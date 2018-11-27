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أول النهار

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النائب الأول بحث ومستشار الدفاع البريطاني الجوانب العسكرية المشتركة


استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، في قصر بيان صباح أمس، مستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمير، يرافقه سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، معرباً عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء الملحق العسكري البريطاني لدى البلاد العقيد طيار فينلي ماكلين.


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