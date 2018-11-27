وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي أن الكويت كانت وستظل في عطائها المتواصل لإغاثة شعوب العالم المنكوبة ومؤزارتها في المحن والشدائد.

وأضاف العفاسي في كلمة له ممثلا لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للشراكة الفعالة في نسخته الثامنة والذي تنظمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تحت رعاية سموه والذي انطلق تحت شعار «إنسانية واحدة ضد الجوع»، أن هذا المؤتمر ما هو إلا حلقة من سلسلة متميزة من المؤتمرات الإنسانية، آملا أن تعمل جلساته على تشخيص ومكافحة آفة الجوع، وتحديد الوصف الموضوعي لأسباب معاناة الضحايا، وتقديم الدواء لمعالجة تداعيات الجوع.

وأوضح أن المؤتمر يأتي تتويجا لإيمان سموه برسالة الإنساني ودوره الفعال في تخفيف معاناة الدول الفقيرة والشعوب المنكوبة، كما يأتي انعكاسا لدور سموه الرائد في صياغة منظومة إنسانية كويتية شاملة تتكامل فيها جهود الجمعيات الخيرية الكويتية الرسمية والأهلية والفرق التطوعية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص محليا وعالميا.

وأشاد العفاسي بالجهود المخلصة التي تقوم بها المؤسسات الخيرية الكويتية بالتعاون مع شركائها الدوليين في دعم مسيرة العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، معربا عن خالص شكره لجهود الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وقيادتها وممثلي المنظمات المشاركة في المؤتمر.

وأشار إلى أن مواقف الكويت الإنسانية على المستويين الرسمي والأهلي تجلت عبر تاريخها مجسدة ملحمة إنسانية متميزة في العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمجتمعات الفقيرة وتقديم العون للمحتاجين واستقبال الوفود الإنسانية من جميع أنحاء العالم تعزيزا لقيم التنسيق والشراكة مع المجتمع الإنساني بجميع أطيافه.

ولفت إلى أن الكويت تصدرت مكانة لائقة على خريطة العمل الإنساني إقليميا ودوليا بفضل الله أولا ثم بفضل عطاء أبنائها، وكان نتيجة ذلك تتويج الأمم المتحدة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني ووسم الكويت مركزا إنسانيا عالميا، مشيرا في الوقت ذاته حرص الكويت على دعم ومساندة القضايا الإنسانية في مختلف أنحاء العالم انطلاقا من قيمها الإسلامية الأصيلة وتراث الآباء والأجداد في مساعدة الفقراء والمنكوبين دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، مؤكدا توارث الكويتيين لهذه الخصال الجميلة والصفات الحميدة جيلا بعد جيل مستمدين تلك القيم العظيمة من الدين الإسلامي الحنيف والمسيرة الإنسانية الحضارية التي تعلي من شأن الإنسان وتعلي من مكانته وترفض كل صور امتهانه وتجويعه وانتهاك حقوقه.

الخطر الأول

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية د. عبدالله المعتوق أن الجوع يعد الخطر الأول الذي يهدد حياة الإنسان وصحته وفق الاحصاءات الأممية والمؤشرات العالمية لعام 2018 م التي تظهر زيادة مطردة ومخيفة ومروعة في معدلات الجوع، فهناك أكثر من 821 مليون شخص في العالم يعيشون في براثن هذه الآفة، أي أن شخص واحد من كل 9 أشخاص في العالم لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء.

وأضاف المعتوق في كلمة له أن هناك أيضاً حوالي 150 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية بشكل مزمن، ويبدون في أحجام صغيرة للغاية أقرب للتقزّم للسبب نفسه، فضلاً عن أن الجوع سبب رئيس في نحو نصف وفيات الرضع في العالم، ومصدر تهديد لحياة ملايين الأشخاص المتضررين جراء الكوارث الطبيعية والحروب المستعرة في بعض الدول.

وتابع: وأمام شبح الجوع الفتاك واستفحال آثاره، كان لابد أن يلتئم هذا الحشد الإنساني الرفيع، تحت شعار «إنسانية واحدة ضدَّ الجوع» ليتشارك في إطلاق مبادرة «إطعام مليار جائع حول العالم» تتويجاً لتوصيات مؤتمر «واشنطن للتحالف بين الأديان» الذي عقد بالولايات المتحدة الأميركية في 8 فبراير الماضي، واستجابة لجوهر رسالة الأديان التي تنظر إلى الجوع بوصفه مرضًا خطيرًا، ينهش نسيج المجتمع الإنساني، ويهدِّد أمنه واستقراره.

وقال المعتوق: إننا نتطلع بكل أمل وثقة إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة سانحة مهمة لتعزيز آليات الشراكة وبناء جسور التواصل وتبادل المعلومات في حقل العمل الإنساني واستلهام التجارب المؤسسية المتميزة في مجال مكافحة الجوع، بما يُسهم في توحيد الجهود وتضافرها في محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، واستحداث نظم وحلول مبتكرة وخلاّقة جديدة في مواجهة تحدياتها وتخفيف حدتها وآثارها السلبية وخاصة في مناطق النزاع والحروب الدامية والكوارث الطبيعية.

ودعا المشاركين في المؤتمر من المنظمات المختلفة إلى المساهمة الفعّالة في جلسات المؤتمر بحثاً واستقصاءً وتحليلاً لظاهرة الجوع وتداعياتها وسبل معالجتها، والعمل على توحيد جهود الشراكة بين مؤسسات العمل الخيري والإنساني بهدف تقديم الدعم اللازم لإنجاح مبادرة «إطعام مليار جائع حول العالم»، على محاور ثلاثة: أولها: العمل على توفير مليار وجبة للمستفيدين في المجتمعات الفقيرة والمنكوبة في شكل مشاريع إفطار الصائم، ولحوم الأضاحي والإغاثة الغذائية ورغيف الخبز والسلال الغذائية والمطابخ المركزية وتغذية الطلبة والأيتام والأطعمة المعلّبة والمكملات الغذائية وبنوك الطعام وغيرها. واستدرك: وثاني هذه المحاور تمكين هؤلاء الفقراء من خلال مشاريع القروض الميسرة والمشاريع الصغيرة والتأهيل الحرفي والمزارع الإنتاجية والحرفية واستصلاح الأراضي وتوفير آلات الزراعة ومستلزماتها ومشاريع الري والسدود ومحطات المياه والخزانات والآبار والصناعات الغذائية وغيرها، وثالث المحاور تعزيز الشراكات بين الجهات المهتمة بالشأن الإنساني في إطار رؤية مشتركة ومعالجات مستدامة لمكافحة الجوع، واستثمار هذه الفرصة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجال مكافحة الجوع بين المنظمات المشاركة.

وأكمل: نحن بصدد صياغة آلية لتتبع إنجازات وحصاد هذه المبادرة، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ تعهداتها على مدى عام كامل؛ وحتى نهاية العام 2019م، وتقديم تقارير مفصلة بالبرامج والمشاريع التي تمَّ إنجازها في هذا الاطار ونشرها بوسائل الاعلام العالمية، موضحا أن للكويت تجارب رائدة في هذا المجال من خلال تتبع ورصد تعهدات المنظمات غير الحكومية خلال المؤتمرات المانحة الأربعة لدعم الوضع الإنساني في سورية، ومؤتمر إعمار وتنمية شرق السودان وغيره.

تحالف إنساني

وبدوره، قال رئيس منتدى تعزيز السلم ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الشيخ عبد الله بن بيه: لقد سعينا في مؤتمر واشنطن لإيقاظ النفوس واستصغاء القلوب إلى دعوة السلام والتعاون في سبيل صياغة تحالف إنساني، يستلهم من حلف الفضول، ويقوم على تفعيل القيم المشتركة، قيم العدل والرحمة والتآسي في المعيشة، التي أدَّى تجاهلها وإذكاء الخصوصيات عوضها إلى ما هو مشاهد من الحروب والاقتتال.

تعزيز السلم

وتابع بقوله: منذ تأسيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة سنة 2014 في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، لم نزل نعتبر أن من أهم عناصر الارتكاز في رؤية المنتدى التأكيدَ على مِحورية المَدخل القِيميّ في تجديد الخطاب الديني واستعادة البعد الإنساني لهذا الخطاب، باسْتثمار ما تتيحه النصوص القطعية والمقاصد الكلية، من الأرضية الروحية الصلبة لإطلاق مبادرات ميدانية تعيد للدين طاقته الإيجابية، ليغدُوَ بلسما لجراح الإنسانية ودواء لمآسيها وسكينة تنزل على القلوب وحُبّا يَسْكُن في النُّفوس.

وأكد أن المنتدى، في هذه الرؤية، ينطلق من قوله تعالى: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَن يَفْعَلْ ذَ?لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)، فمقاصد السلم والإصلاح بين الناس والرحمة والمحبة هي مرتكزات الرواية الصحيحة للإسلام التي يسعى المنتدى في جميع المحافل للتأصيل لها وتوصيلها.

معاناة الناس

أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات مع الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف أوضح أن الكويت دائما ما تكون في المقدمة للمساعدة في التخفيف من معاناة الناس المحتاجين، مشيدا بجهود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبدور دولة الكويت المعطاء في العمل الإنساني.

وأضاف خاليكوف: على الرغم من كل الجهود العالمية للقضاء على الجوع يبقى السؤال: لماذا توجد أعداد كبيرة من البشر لا يزالون في حاجة إلى مساعدة أو يبقون جائعين ، موضحا أن هناك 5 عيوب قاتلة تجعل هؤلاء متضررين من الجوع وهي أنهم بعيدون عن الأنظار، وبعيدون عن الوصول إليهم كما أنهم خارج حلقة الاهتمام وخارج نطاق الاهتمام علاوة على معاناتهم من الفقر وقلة المال.

