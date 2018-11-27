وطن النهار

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني بما حققته الكويت ومؤسساتها في مجال العمل الإنساني وما اكتسبته من خبرات في هذا المجال والتي أسهمت في نيل ثقة الامم المتحدة لبناء شراكة فاعله ومؤثرة مع المنظمات والجمعيات الخيرية الكويتية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الزياني امس في افتتاح اعمال المؤتمر السنوي الـ 8 للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل (إنسانية واحدة ضد الجوع) الذي تنظمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برعاية سمو أمير البلاد بمشاركة دولية واسعة ويستمر يوما واحدا. وأشاد الزياني بجهود الكويت الكبيرة والمميزة في مجال العمل الإنساني والذي مكنها من استحقاق لقب مركز العمل الإنساني واختيار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني. وذكر ان استضافة مؤتمر الشراكة وتبادل المعلومات من أجل عمل انساني افضل واطلاق مبادرة اطعام مليار جائع في العالم يضيف إلى سجل الكويت الناصع مبادرة إنسانية خيرية تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الجوع في العالم وعلى مدى عام كامل. ولفت الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الامم المتحدة تجاه هذه القضية الإنسانية ومنها ادراج موضوع القضاء التام على الجوع الى جانب اقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بأن يكون القضاء على الجوع من أهداف التنمية المستدامة. واضاف ان من جهود الامم المتحدة ايضا صدور تقرير شامل عن الجوع في العالم في سبتمبر الماضي من منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والذي رصد بدقة وموضوعية وحرفية حالة الجوع في العالم وتأثيراته وتداعياته محذرا المجتمع الدولي من خطورته. وأفاد الزياني بان دول مجلس التعاون الخليجي ادراكا منها بالمسؤولية الدولية واجبها الإنساني بذلت الكثير من الجهود المخلصة لمساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة التي تعاني شعوبها من الجوع ومدت يد العون لها لتلبي احتياجاتها الضرورية بغية تجاوز ازمتها الإنسانية. وأوضح ان دول المجلس أسست منذ اكثر من 50 عاما صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساعدة تلك الدول على تنفيذ برامجها وخططها التنموية وحرصت على أن يخصص الدعم لتمويل المشاريع التي تتصل بحياة الإنسان وصحته وتعليمه ونمائه وتتطوره. ولفت الى أن الجمعيات الخيرية في دول المجلس تقوم بدور فاعل ومهم في هذا المجال وعبر تقديم الدعم والعون لتنفيذ المشروعات التي تساعد المزارعين ورعاة الماشية في الدول الفقيرة والمحتاجين على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وحفر الآبار الارتوازية وبناء المساكن المراكز الصحية والتعليمية. وقال ان منطقة الشرق الأوسط تعاني منذ 8 سنوات من حروب وصراعات أدت إلى قتل مئات الآلاف وتدمير العديد من المدن والقرى وتشريد ملايين اللاجئين والمهاجرين في سورية واليمن والعراق وليبيا والصومال وكان لدول مجلس التعاون دور بارز في تقديم الدعم للمتضررين والتخفيف من معاناتهم وحشد الجهود الدولية لهذا الهدف النبيل.

