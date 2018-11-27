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المشعل: بذل المزيد من الجهد لتلافي التأخير بالمشاريع الصحية


أكد رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل أهمية المشاريع الصحية في الكويت داعيا «إلى بذل المزيد من الجهد لتلافي التأخير فيها».
جاء ذلك في تصريح المشعل نقله بيان صحافي صادر عن الجهاز أمس على هامش جولة ميدانية قام بها إلى مشروعي (مركز الفنطاس) الصحي التخصصي بمنطقة الفنطاس وتوسعة مستشفى العدان ترافقه رئيسة فريق الشراكة الحكومية المجتمعية نورية السداني ووفد من الجهاز.
وقال المشعل إن هذه الجولة تأتي في اطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها جهاز متابعة الاداء الحكومي لتفقد المشروعات الحكومية مؤكدا استعداد الجهاز التام لتذليل أي صعوبات أو عقبات تعوق تشغيل المشروعين.
وتم خلال الجولة تفقد موقعي المشروعين والاطلاع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لهما وسير العمل فيهما.


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