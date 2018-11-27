وطن النهار

وافق المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني عشر برئاسة اسامة العتيبي أمس الاثنين على تعديل نظام البناء بإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بوضع خلايا الطاقة الشمسية على اسطح مبانيها.

وصادق المجلس على كتاب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الخاص بمحضر الاجتماع رقم 7/2018 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ12 للمجلس البلدي لكنه اعترض على عدد من الاقتراحات المرفوضة من قبل الوزير.

واستخدم المجلس المادة 25 في إحالة عدد من الاقتراحات التي رفضها الوزير إلى مجلس الوزراء للفصل فيها منها طلب من اتحاد الجمعيات الاستهلاكية تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد بمنطقة حولي وطلب من جمعية الزهراء التعاونية بشأن اغلاق ساحة مواقف السيارات الخلفية لجمعية الزهراء التعاونية.

وأحال المجلس ايضا عددا من الاقتراحات وفقا للمادة 25 منها تحديد قطع في المدن الإسكانية الجديدة يسمح فيها بالتأجير للمواطنين وإضافة نشاط مكتب تدقيق حسابات وذلك ضمن الأنشطة المسموح بها للسكن الاستثماري واقتراح تحديث شعار المجلس البلدي.

واضطلع المجلس على محضر الجلسة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي أوصت بتشكيل فريق فني من المؤسسات الحكومية المعنية بذوي الإعاقة ولجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي لمراجعة معايير المباني الحكومية والمرافق العامة بما يتناسب مع حاجات ذوي الإعاقة.

كما أوصت جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة تخصيص أراضٍ للمراكز التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وتخصيص أراضٍ للأندية الرياضية لذوي الإعاقة والجمعيات المختصة بذوي الإعاقة وتوفير مرافق الخدمات الحكومية وضرورة أن تتناسب تصاميم هذه المرافق مع المعايير العالمية من ناحية المساحات والأبعاد التي تخدم هذه الفئة. وأوصت باهمية مراعاة تصاميم المباني الحكومية وضرورة أن تتضمن خدمات للمعاقين وفق المعايير الفنية حتى لا يتعرض مستخدمو هذه الخدمات للضرر وتحديد الاحتياجات العمرانية وتطبيق اللوائح والقوانين على ارض الواقع وتوفير الإشارات المرورية بالمواصفات الخاصة بذوي الإعاقة كالمكفوفين. كما وافق المجلس على طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة الأنشطة التجارية للمحلات وإقامة الفعاليات والمعارض والاحتفالات بساحة الصفاة بالقطعة التجارية بمنطقة القبلة فيما رفض اقتراح إنشاء دور الحضانة بالجمعيات التعاونية بالكويت. ووافق المجلس على الاقتراح الخاص باشتراطات الأمن والسلامة بجميع الأبنية بإضافة طفايات الحريق وكاسف دخان بالسكن الخاص أسوة بالسكن الاستثماري واقتراح بشأن عدم وضع الإعلانات التجارية في وسط شارع الخليج العربي.

