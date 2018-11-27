وطن النهار

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد عبدالرحمن بوزبر عن إحالة قيادي بدرجة وكيل وزارة مساعد وآخرين إلى النيابة العامة.

وقد تلقت نزاهة بلاغاً بتاريخ 10/4/2018 من وزير الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري يتضمن شبهة جريمة فساد في وزارة الخدمات حيث تخلص الواقعة أنه في غضون عام 2017 قامت الوزير المذكورة بتشكيل لجنة خاصة بجرد الطوابع البريدية نتج عنها وجود عجز كبير في عهدة الطوابع البريدية بوزارة الخدمات بمبلغ وقدره (1.236.316) دينار «مليون ومئتين وستة وثلاثون ألفا وثلاثمئة وستة عشر دينار كويتي»، وعليه انتهت الوزارة بتاريخ 15/3/2018 من إجراء تحقيق داخلي والتوصية بوقف التحقيق مؤقتاً وإحالة البلاغ للهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وبعد ما اطمأنت نزاهة إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وتحديداً جرائم الاختلاس والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام المؤثمة بنصوص المواد رقم (9، 11، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلاً عن ثبوت خضوع المبلغ ضدهم لأحكام القانون المشار اليه، قامت نزاهة بإحالة وكيل وزارة مساعد وثلاث إشرافيين في وزارة الخدمات إلى النائب العام.

واكدت نزاهة عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، مثمنة دائماً دور المبلغين بجميع صفاتهم الوظيفية في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

