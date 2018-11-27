وطن النهار

أكد آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري أن القوات البحرية الفرنسية تعتبر إحدى أعرق القوات البحرية الموجودة في العالم وخبراتها كبيرة جدا في التعامل مع الأحداث.

وقال اللواء الكندري في تصريح له على هامش مشاركته مساء أمس في احتفال أقامته السفارة الفرنسية لدى الكويت على متن الفرقاطة الفرنسية (كاسارد) المشاركة في تمرين (لؤلؤة الغرب 2018) إن الكويت تعتمد على الكثير من المعدات والسفن البحرية من فرنسا.

وأضاف أن البحرية الكويتية تعتمد اعتمادا كبيرا من جهة التدريب والدورات التي تعقدها مع الجيش والبحرية الفرنسيين «ولدينا الكثير من الطلبة الكويتيين الذين مازالوا يدرسون في فرنسا والكثير من طلبتنا تخرجوا فيها أيضا».

وأوضح الكندري أن العلاقات البحرية بين الكويت وفرنسا قديمة جدا ومازالت قوية ومستمرة وتدريبنا مع القوات الفرنسية عائد إلى الخبرة التي يتمتع بها الفرنسيون وهناك تعاون فيما بيننا خصوصا أن هناك اتفاقية دفاع مشتركة بين البلدين.

وتابع «عندما نريد التحدث عن الجيشين الكويتي والفرنسي لدينا العديد من العلاقات الممتازة ولا ننسى موقف ودور الجيش الفرنسي في تحرير الكويت».

من جانبها أعربت سفير فرنسا لدى الكويت ماري ماسدبوي في تصريح مماثل عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاحتفال.

وقالت ماسدبوي إن الكويت وفرنسا تجريان كل أربع سنوات مثل هذا التمرين المهم مشيرة إلى أن هذه الفرقاطة تخدم منذ عام 1987 «ونحن نحتفل بها بعد هذه الأعوام الطويلة»

