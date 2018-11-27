وطن النهار

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان عدد المراجعين للجنة التعويضات لخسائر الامطار والسيول بلغ يومي الاحد والاثنين الماضيين 665 مراجعا المستوفي للبيانات والمستندات منها 140 طلباً.

واوضحت الصبيح في تصريح صحافي ان عدد المراجعين يوم الاحد «أمس الأول» بلغ 415 مراجعا تم استلام 63 طلبا مستوفي من بينهم موزعين على 56 كويتياً وسعودي و2 هندي وفلبيني و2 من غير محددي الجنسية.

وذكرت ان مطالبات اليوم الاول اشتملت على خسائر شخصية (أثاث) 16 مطالبة وخسائر مركبات و44 مطالبة وخسائر عقارية، 12 مطالبة اما باقي المتقدمين فلم يستكملوا المستندات أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة.

واشارت الصبيح الى ان عدد المراجعين في يوم الاثنين «أمس» حتى الحادية عشرة صباحا 250 مراجعا المستوفي منهم 77 مراجعاً لافتة إلى ان مطالباتهم اشتملت على خسائر عقارية 23، وخسائر مركبات 48 وخسائر شخصية (أثاث) علما بأن المطالبة الواحدة قد تحتوي على أكثر من خسارة.

