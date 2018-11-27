وطن النهار

قالت الرئاسة العامة لأركان الجيش الكويتي إنه تم أول من أمس استعراض ومناقشة مجريات وسيناريو تمرين (لؤلؤة الغرب 2018) الذي ينفذه الجيش بمشاركة الحرس الوطني وبالتعاون مع القوات الفرنسية الصديقة.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحافي أنه تم تقديم إيجاز شامل ومفصل للتمرين الذي تم رسمه لغرض تنفيذه والذي يتوخى من خلاله تعزيز أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المشاركة فيه.

وحضر الإيجاز آمرو الهيئات والقوات والأسلحة والتشكيلات المستقلة وممثلون عن وزارة الداخلية والحرس الوطني.

ويعتبر (لؤلؤة الغرب) من التمارين الدورية التي ينفذها الجيش الكويتي بمشاركة الحرس الوطني بالتعاون مع القوات الفرنسية الصديقة.

