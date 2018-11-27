وطن النهار

إن جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية جمعية نفع عام تقوم بإحياء المناسبات الاجتماعية ضمن البرامج والأنشطة الهادفة التي تطمح إلى تحقيقها، لاسيما أن الدور الأساس الذي تسعى إليه جمعية الرسالة الإنسانية هو نشر التواصل والمحبة بين مختلف أطياف المجتمع التي هي عبارة حقيقية لمفهوم الرسالة الانسانية في المجتمع الكويتي عن طريق التواصل والزيارات والتراحم وتعزيز الروح الوطنية والوطن الواحد وتحقيق مبدأ الوعي الثقافي والانساني بين أبناء الوطن وكذلك ابراز دور الكويت الانساني وتعاونها مع الثقافة الكويتية الأصيلة.

ان الكويت تميزت بأهلها بالتواصل على مدار السنة، لذلك تكونت لدينا أعراف اجتماعية منها ما يسمى بالدواوين التي تحمل رسالة الكويت بالمحبة والاحسان وتعكس الثقافة الكويتية الاصيلة.

أهل الكويت بجميع أطيافهم خلية واحدة كخلية النحل في تواصلهم، ما يدل على الثقافة الاجتماعية الراقية التي يمتلكها أهل الكويت الأخيار

نحن نعتز بهذه الروح الانسانية على رأسها المصطلح الذي تميز به والد الجميع سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد فهنيئا لنا في هذا الحاكم وهنيئا لنا واهل الكويت بهذه الانسانية. تعزيز التواصل في ما بيننا يحقق اللحمة الوطنية المتينة بين جميع أطياف المجتمع الكويتي.

إن هذه العادات جبل عليها أباؤنا وأجدادنا منذ القدم، وعلينا السير على هذا النهج حتى نستمر في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.

ان الكويت تمتاز بأفضل التقاء اجتماعي ووطني الذي يشارك فيه جميع الشعب الكويتي بدءا من قائد الإنسانية حضرة صاحب السموامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أصغر فرد في المجتمع.

ان هذا التقارب وهذه اللقاءات لم نجدها في أي دولة من دول العالم، منوها إلى أن الدبلوماسيين الذين عملوا في الكويت دائما يتمنون المشاركة في أجوائنا الاجتماعية والزيارات التلقائية، التي تكرس الوحدة الوطنية

ان الديوانية في الكويت تعتبر الديموقراطية المصغرة التي تجمع مختلف أطياف المجتمع الكويتي.

إن هذه الزيارات الاجتماعية تكرس الديوانية بشكل أشمل وأوسع لتعبر عن تركيبة المجتمع الكويتي بكل شرائحه وهو يتبادل الحديث دون تمييز أو تصنع.

وأتمنى أن تتكرس الوحدة الوطنية لتشمل أيضا مجالات الأنشطة السياسية والاجتماعية حتى تعبر فعلا عن وحدة الكويت التي تعتبر الحصانة الأساسية ضد أي أفكار دخيلة تهدد الأمن الاجتماعي، سائلا المولى - عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويعزز التواصل الاجتماعي بيننا.

لعل زيارتنا لجمعية الرسالة الانسانية الوطنية أحد مصاديق التواصل الاجتماعي الأمر الذي يحتم علينا كعاملين وناشطين في مجال العمل التطوعي والإنساني التي تدعم اهداف واختصاص جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية.

ان جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية هي جمعية نفع عام أهلية تم إشهارها من وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى نشر مفهوم الرسالة الإنسانية في المجتمع الكويتي وتعزيز روح الوطنية والمواطنة، وتحقيق مبدأ الوعي الثقافي والإنساني بين أبناء الوطن الواحد، بالإضافة إلى إبراز دور الكويت الإنساني وتعاونها مع المجتمع الدولي، والاهتمام بدور المرأة في تنمية المجتمع ودورها الايجابي في الديموقراطية الكويتية، فضلا عن تنفيذ البرامج الثقافية والبرامج الترفيهية والفكرية.

وإنشاء لجان دائمة ومؤقتة وأهمها اللجنة الثقافية والاجتماعية ولجنة الشباب والرياضة التي تهتم بالنشء وتحتويهم ضمن بيئة مناسبة، واللجنة الاعلامية ولجنة شؤون المرأة لأهمية دور العنصر النسائي في المجتمع الكويتي والعمل التطوعي.

إن هذا اليوم يوم الوفاء الذي تظهرفيه معاني الوفاء من أجل العطاء وإن هذه البادرة النبيلة من جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية في تكريم كل من بذل ماله وجهده لخدمة الوطن تسجل بماء من ذهب.

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات، لتنظم عقد الشّكر لكل من ساهم في تكريمي من العاملين في جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية وعلى رأسهم رئيس الجمعية م. حميد القطان.

كما أشكر رجل الاعمال جواد بوخميس على رعايته في تكريم كوكبة من رجالات الكويت البررة الذين أضافوا بصمة واضحة في خدمة المجتمع الكويتي ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية عمل المعروف يدوم، والجميل دائماً محفوظ.

بقلم : إبراهيم طاهر البغلي

رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار