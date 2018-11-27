وطن النهار

مشكلات كبار السن والوقاية من مضاعفاتها بحث مقدم من قبل الاخصائية الاجتماعية نوال عبيدالله تركستاني تناولت فيه تعريف المسن، ومتى تبدأ الشيخوخة واعراضها ومشكلات كبر السن، والمشكلات الصحية للمسنين،وتناولت نوع الجهة وأثرها على المسن والغذاء والبيئة، كما تناولت مشكلات الجهاز العصبي واوردت بعض مشكلاته مثل عدم التحكم في البول وقروح الفراش وامراض العظام وكسورها، ولين العظام.

ثم تناولت اهم خصائص الامراض عند المسنين وهي فقر الدم، امراض القلب، امراض الجهاز الهضمي حيث نورد منها ما يلي:

1- امراض القلب: وتؤدي هذه الامراض إلى عجز المسنين عن الحركة واهم هذه الامراض ما يلي:

أ- تصلب الشرايين التاجية.

ب- امراض ضغط الدم.

3- امراض الجهاز الهضمي: وتشمل هذه الامراض ما يلي:

أ- فتق فوهة المعدة.

ب- امراض اللسان والاسنان.

ج- عسر البلع.

د- الامساك.

هـ - مرض الرتوج اورام تتكاثر حولها الجراثيم بسبب الطعام الخالي من النفايات.

و- سرطان القولون.

4- اضطرابات سوائل الجسم واملاحه:

المعروف ان لها دورها الضروري في قيام اعضاء الجسم بوظائفها وعند اضطراب أو نقص الماء في الجسم يؤدي ذلك إلى اضطراب الذهن،ونقص السوائل يمكن ان يحدث للاسباب التالية:

أ- قلة الطعام والشراب.

ب- القيء الشديد.

ج- الاسهال الشديد.

د- العرق الشديد.

ه- الادرار الشديد.

5- مرض البول السكري:

يتميز هذا المرض عند المسنين بنقص افراز غدة البنكرياس للانسولين وغالبا ما يكون مصحوبا بزيادة الوزن،ويتميز المصاب بذلك بارتفاع مستوى سكر الجلوكوز في الدم وفي ظهور هذا السكر في البول ويصاحب اضطراب تمثيل السكر اضطراب في العروق الدموية يؤدي لاعتلال شبكية العين والاعصاب واعتلال الكليتين كما يسبب ضيق شرايين الاطراف كما انه يكون معرضا للاصابة بغرغرينا اصابع القدم،والام الذبحة الصدرية ونوبة جلطة القلب أكثر من بقية الناس.

6- الالتهابات والعدوى:

ان اهم الالتهابات الجرثومية التي تصيب المسنين هي:

أ- الالتهابات الرئوية.

ب- التهاب المسالك البولية.

ج- السل الرئوي.

د- التهاب شفاف القلب الجرثومي.

7- امراض الحواس: مع تقدم العمر يصاب الانسان بما يلي:

أ- طول النظر،ب- النقص في حدة الابصار.

ج- ضعف التكيف مع الظلام.

د- ضعف السمع.

8- اضطرابات التغذية:

يمكن ان تأخذ هذه الاضطرابات شكل فقر التغذية اي السمنة وهي أكثر انواع سوء التغذية في العالم انتشارا.

9- امراض الاوعية الدموية والعضلات:

أ- ضيق شرايين الساقين.

ب- التهاب المفاصل العظمية.

ج- الالتهاب الراثوفي.

د- اضطرابات القدم 1.

10- حالات الاصابات:

مثل السجحات والكدمات، انهاك العضلات، الكسر، الخلع، الام اسفل الظهر.

10- الحالات العصبية:

مثل الشلل النصفي الجاني، اصابات الاعصاب، الشلل الوجهي، آلام الاعصاب، والشلل الاهتزازي.

والامراض السابقة ليست بالضرورة تصيب كل كبار السن، ولكن كبار السن عرضة للاصابة بالامراض السابقة،2

هذا، وقد تأكد احتمال تأثير المشاكل البيولوجية والصحية على الوظائف الجسمانية عند المسنين، بطريقة عكسية نتيجة لتفاعل العوامل الجسمانية والنفسية والاجتماعية، والتي لا يمكن الفصل بينها عند دراسة كل منها فمثلا يمكن ان يصاب الفرد بالاكتئاب لهبوط مستواه الاجتماعي، ثم يظهر هذا الاكتئاب في شكل عرض جسماني، اذ ربما يصاب الفرد بصعوبة في المشي.

ومن البديهي تماما ان العوامل النفسية والاجتماعية تسهم في الصحة الجسمانية عند الناس جميعهم، وبخاصة عند المسنين، والذين تقل سيطرتهم على حالاتهم الصحية،وفي المجال نفسه يمكن ان تساعد الحالة النفسية الجيدة والسعادة الاجتماعية على اطالة الحياة والاسهام في الحالة الصحية الجسمانية،باختصار، اذا نظر المسنون إلى انفسهم على انهم اصحاء، ونظر المجتمع على انهم اصحاء ايضا، فسيصبحون على الارجح اصحاء بالفعل.

3-2 المشكلات النفسية:

ان مظاهر الضعف الجسمي وما يعانيه المسنون في كثير من الوظائف العقلية يجعلهم عرضة للخوف والقلق،فالامراض المزمنة التي يعانون منها واحالتهم إلى التقاعد وافتقار بعض الاصدقاء،وعدم تحقيق التكيف الشخصي والاجتماعي على وجه سليم، حيث يجد المسن نفسه دوما في حالة صدام مع من حوله من الأبناء أو الاحفاد، لانه يشعر بأنهم لا يطيعون له امرا وينازعونه السلطة في الاسرة، وهو ما يحز في نفس المسن ويجعله عرضة للمعاناة من التوتر والشعور بالألم النفسي ويضاف إلى ذلك ان المسن كثيرا ما يفقد شريك الحياة وهو ما يجعله يشعر بالعزلة وافتقار السند أو المعين .

وإذا فحصنا المشكلات العقلية والنفسية التي تواجهنا في مرحلة الشيخوخة نستطيع ان نقسمها إلى النقاط التالية:

مشكلات ناتجة عن الاضطراب الفسيولوجي والبيولوجي:

أ- ضمور خلايا المخ: وهذا يقود إلى نقص مطرد في القدرات العقلية وزيادة مطردة في ضعف الذاكرة وهو ما يسمى بعتة الشيخوخة.

ب- تصلب شرايين المخ: وتسبب هذه أعراضاً مرضية مختلفة يترتب عليها في النهاية ضمور خلايا المخ وظهور اعراض الشلل المختلفة أو نزيف المخ.

ج- الاختلاط العقلي التسممي: وهذه الحالات تحدث نتيجة اضطراب في الوظائف البيوكيمائية مثل ما يحدث في حالات فشل الكلى وارتفاع بولينا الدم أو فشل الكبد أو زيادة نسبة السكر في الدم أو نقصانه كما يمكن حدوثها نتيجة اصابة ميكروبية مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة وتتميز هذه الحالات بحالة اختلاط عقلي مع فقدان المقدرة على التمييز للزمان والمكان والاشخاص وأحيانا تصاحبها حالة هياج.

