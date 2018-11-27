مال وأعمال

تواصل أسعار النفط تذبذبها صعوداً وهبوطا متأثرة بعدة عوامل عالمية يصعب السيطرة عليها ومنها بعض التوترات السياسية في عدد من الدول.

ومع انخفاضات النفط الأخيرة عادت الدول المنتجة للنفط لمواجهة شبح العجز من جديد لكن بآليات مختلفة حيث تحصنت ضد تلك الانخفاضات بمحاولات لتنويع مصادر الدخل ودفع الإيرادات غير النفطية للأعلى.

وعلق مصدر مسؤول لـ«النهار» على كيفية استعداد الكويت لمواجهة العجز العائد للموازنة وإن كان بنسبة قليلة بالقول: بالفعل لدينا طفرة في الإيرادات غير النفطية..كما اتخذت البلاد خطوات جادة لدفع الإيرادات الرديفة للنفط.

وتابع قائلاً: لا يمكننا مجدداً الاقتراض من الخارج خاصة في ظل بقاء قانون الاستدانة الجديد دون اقرار، وتستمر الحكومة في تغطية عجز العام المالي الحالي أياً كانت قيمته من الاحتياطي العام والبنوك المحلية عبر السندات والتورق.

وتوقع انحسار العجز لحدود 3.5 مليارات دينار او أقل من 6.5 مليارات كانت متوقعة، خاصة ان النفط ظل في صعود قوي نسبي في الاشهر الأخيرة فوق 70 و80 دولاراً لكن عودته في حدود 60 دولاراً أو أقل ستزيد فاتورة العجز ولو قليلاً.

ووضعت الكويت سعر أساس لبرميل النفط لموازنتها في 2018/2019 عند 50 دولاراً، فيما يبلغ سعر التعادل 75 دولاراً تقريباً.

وحققت الميزانية خلال الأشهر القليلة الماضية بعض الفوائض المالية.

ووفقاً لآخر سعر صادر عن مؤسسة البترول الكويتية انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1?41 دولار في تداولات الجمعة الماضية، ليبلغ 60?42 دولارا.

وعقب انخفاضات عالمية في أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي،عاودت أسعار النفط الخام صعودها، في مسار تصحيحي، بعد موجة تراجعات حادة سجلتها الأسبوع الماضي، بفعل تخوفات تخمة المعروض. وفتحت أسعار خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل، بعد تراجع إلى متوسط 58.9 دولارا في إغلاق الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017.

وبعد بلوغ خام برنت حاجز 86 دولارا، منتصف الشهر الماضي، تسارعت وتيرة هبوطه بعد تلميحات بتأثر الطلب على الخام، وعودة تخمة المعروض للأسواق العالمية.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير بنسبة 1.9 في المئة أو 1.12 دولار إلى 60.16 دولارا للبرميل. ويجتمع أعضاء «أوبك» في 5 ديسمبر المقبل، بالعاصمة النمساوية فيينا، لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 2019.

