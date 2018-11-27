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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة


أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 17?8 نقطة ليبلغ مستوى 5095?66 نقطة بنسبة 0?35 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 97?3 مليون سهم تمت من خلال 4684 صفقة نقدية بقيمة 17?8 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3?3 نقاط ليصل إلى مستوى 4736?05 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61?6 مليون سهم تمت عبر 2611 صفقة نقدية بقيمة 4?8 ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 25?7 نقطة ليصل إلى مستوى 5293?6 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?49 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 35?7 مليون سهم تمت عبر 3073 صفقة بقيمة 13 مليون دينار. وكانت شركات «المساكن» و«رمال» و«أسس» و«بورتلاند» و«كميفك» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«الانماء» و«أعيان» و«مدار» و«الدولي» الأكثر تداولاً.


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