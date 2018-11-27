مال وأعمال

أصدر بنك الكويت المركزي سندات وتورق مقابل بقيمة 360 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل عائد 2.875 في المئة ليكون بذلك ثاني أكبر سندات وتورق منذ بداية العام. وباضافة الطرح الجديد يكون بنك الكويت المركزي قد طرح أمام البنوك المحلية سندات وأوراق تورق بمقابل بلغت قيمتها 7.5 مليارات دينار بعدد 37 سنداً وتورق مقابل منذ 10 يناير من العام الحالي. وتسعى الكويت لزيادة حصيلة السندات إلى 20 مليار دينار، بدلاً من 10 مليارات، وزيادة مدتها إلى 30 عاماً، وإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين. وأعلنت وزارة المالية في 28 مارس الماضي أن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام، والتي تمنح صلاحيات إصدار صكوك إسلامية.

وكان آخر اصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي في 19 من نوفمبر الحالي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار (نحو 768 مليون دولار) لمدة ستة أشهر.

