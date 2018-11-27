مال وأعمال

وقعت شركة (أرامكو) السعودية امس عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الموردين بأكثر من 100 مليار ريال نحو (26?666 مليار دولار اميركي) تشمل 31 تعاونا تجاريا. جاء ذلك في كلمة القاها رئيس (أرامكو) وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر امام الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض (اكتفاء 2018) بمركز معارض الظهران الدولي في الدمام والذي تنظمه (أرامكو).وقال ان (أرامكو) وقعت خلال المنتدى الحالي عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الموردين بأكثر من 100 مليار ريال نحو (26?666 مليار دولار) تشمل 31 تعاونا تجاريا وسيكون للكثير منها تأثير مباشر على (اكتفاء)، لافتا الى ان (أرامكو) تخصص حاليا 51 في المئة من إنفاقها على المواد والخدمات محليا.

