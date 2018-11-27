loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أرامكو السعودية» وقَّعت مذكرات واتفاقيات بأكثر من 26 مليار دولار


وقعت شركة (أرامكو) السعودية امس عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الموردين بأكثر من 100 مليار ريال نحو (26?666 مليار دولار اميركي) تشمل 31 تعاونا تجاريا. جاء ذلك في كلمة القاها رئيس (أرامكو) وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر امام الدورة الرابعة لمنتدى ومعرض (اكتفاء 2018) بمركز معارض الظهران الدولي في الدمام والذي تنظمه (أرامكو).وقال ان (أرامكو) وقعت خلال المنتدى الحالي عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الموردين بأكثر من 100 مليار ريال نحو (26?666 مليار دولار) تشمل 31 تعاونا تجاريا وسيكون للكثير منها تأثير مباشر على (اكتفاء)، لافتا الى ان (أرامكو) تخصص حاليا 51 في المئة من إنفاقها على المواد والخدمات محليا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة