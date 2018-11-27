مال وأعمال

أعلنت المزيد من الشركات الصناعية عن مشاركتها في معرض «جسورKIU EXPO 2018» الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر على أرض المعارض الدولية بمشرف (قاعة 8)، والذي سيقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، بمشاركة كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة، والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع.

«صناعات الشرهان»

فقد أعلن نائب رئيس المبيعات والتسويق أحمد عبدالكريم لشركة صناعات الشرهان عن مشاركتها في المعرض (راعي بلاتيني) لترويج المنتجات الوطنية وإعطاء نبذة عن المنتجات واستخداماتها واستحداث قنوات بيع جديدة.

وقال انها تعمل حاليا على تطوير اكثر من 25 منتجاً جديداً لإعطاء المستهلك اسلوب حياة أفضل خالٍ من الجراثيم بالإضافة الى منتجات ذات حلول تنظيف منزلية ومحترفة، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه للتوسع في الأسواق الخارجية بالذات في قارة أفريقيا وآسيا الوسطى.

«كويت ستيل»

من جانبها، قال نائب الرئيس التنفيذي فيصل عواد الخالدي لشركة «Kuwait Steel»، انها تشارك في معرض الصناعات الكويتية (كراع ماسي) بهدف تعريف الجمهور بشكل اكبر على جودة منتجاتها الوطنية التي تضاهي في التميز حديد التسليح في أكثر دول العالم تطوراً، وليس أبلغ من دليل على ذلك اعتماد وزارة الأشغال العامة وجميع الجهات الحكومية لمنتجنا في جميع مشاريعها الحكومية، وكذلك مقاولي مشاريع القطاع الخاص .

واضاف أنها تضع نصب أعينها العديد من الاهداف الاخرى التي من بينها الاستمرار في البحث والتطوير لعملية الإنتاج لضمان الكفاءة واستمرار التشغيل، والمحافظة على جودة الإنتاج مع الحفاظ على حماية البيئة، تطوير العاملين من خلال توفير التدريب اللازم بشكل مستمر.

«إنشاء القابضة»

أما شركة إنشاء القابضة فقد أكد رئيس مجلس الإدارة م. هيثم الرفاعي على ان المشاركة للمرة الرابعة على التوالي في المعرض (كراع بلاتيني) تأتي نابعة من رغبتها في دعم توجه اتحاد الصناعات الكويتية ومعاونته بالنهوض في القطاع الصناعي وأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيعا لدور الشراكة ما بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بأولوية المنتج الوطني وخلق قنوات للتواصل بين المصانع المحلية والأسواق الخليجية والمحلية.

وحول أهم المشروعات الحالية للشركة، فقد استحوذت أخيراً شركتا العقارات المتحدة والقرين للبتروكيماويات التابعتين لشركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» على شركة إنشاء القابضة.

«الخليج لصناعة الورق»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة الورق طارق المعوشرجي بأن المشاركة في المعرض (كراع ذهبي) تنطلق من حرصها الشديد على التواجد في مثل هذه التظاهرات لايمانها بالدورالكبير الذي يلعبه الاتحاد ومجهوداته المبذولة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة بالمشاركة في معرض الصناعات الكويتية .

نحن «شركة الخليج لصناعة الورق» سباقون للمشاركة في هذه المعارض لما لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني ونسعى جاهدين من خلال تواجدنا بلفت الأنظار الى الامكانيات الصناعية في هذا المجال ودوره في دعم الاقتصاد لا سيما للكويت التي تعتمد على المنتجات النفطية في ظل التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كما نعي جيدا ان الصناعة من الركائز الاساسية للدول في اقتصادها ومحركا مهما للتنمية وقيام اقتصاد كويتي قوي ومتطور.

صندوق المشروعات الصغيرة

أعلن الصندوق الوطني للرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة عن مشاركته (كراع بلاتيني) في معرض الصناعات الكويتية، وذلك لما يتميز به المعرض من حيث التنظيم والحضور ونوعية المشاريع المشاركة.

ولدى الصندوق حالياً مجموعة من الخطط المستقبلية، من بينها تمويل عدد اكبر من المشاريع وايصالهم الى الأسواق العالمية وبناء مجتمع ريادي يحفز على الابداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية - الجهود المبذولة في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب ومحاربة البطالة .

