مال وأعمال

أعلنت شركة «كامكو» للاستثمار، عن تلقيها جائزة «أفضل شركة لإدارة الثروات » للعام 2018 من قبل مجلة جلوبال انفيستور «Global Investor»، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في القطاع المالي والمجلة الرائدة في مجال تمييز وتكريم الأفراد والمؤسسات الاستثمارية والمالية. وذلك خلال حفل ضخم أقيم في دبي بهذه المناسبة.

وقد تم اختيار كامكو للفوز بجائزة «أفضل شركة لإدارة الثروات» من بين عدد كبير من المرشحين الذين خضعوا لعملية التحليل الفني للأداء من قبل خبراء متخصصين وبتصويت من القراء، نظراً لما تتمتع به من فهم متسق وشامل لاحتياجات وتوقعات العملاء، بالإضافة إلى قدرتها على تقديم أفضل توجيه استراتيجي ونصائح استثمارية عالية الجودة، والتي بدورها ساعدت الشركة في بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها والمحافظة عليها.

وفي معرض تعليقها على الجائزة، قالت سناء الهدلق، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات في كامكو، «إن نموذج عمل إدارة الثروات قائم على تحقيق رضى العملاء وذلك عبر منتجات يتم تصميمها خصيصاً لتوائم متطلبات العملاء، وتحقق أهدافهم قصيرة الأمد وطويلة الأجل، استناداً على معايير واضحة من الشفافية، واتفاق متبادل بين العميل ومسؤول إدارة الثروات حول مستويات المخاطر التي يتم تحديدها مسبقاً. وخلال الأعوام الماضية، قامت إدارة الثروات في كامكو بتوفير الحلول الشخصية، وتقديم المشورة المثبتة والموثوق بها، مستندين على خبرة مهنية ممتدة وسجل اعمال حافل بالإنجازات في هذا القطاع، الامر الذي أهّل كامكو لأن تصبح إحدى أبرز مزودي خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات في الأسواق المحلية والإقليمية».

وأضافت، «نحن مدينون بهذا التقدير الدولي إلى عملائنا الذين وثقوا في قدراتنا على تحقيق أهدافهم الاستثمارية، والوصول باستثماراتهم الى مستويات عالية من الاحترافية والدقة، وهذا إن دل فإنما يدل على التفاهم والعلاقات الوطيدة التي تربطنا بالعملاء من المستثمرين، وكذلك كفاءة فريق العمل في تلبية الاحتياجات المتنوعة وتوفير الخدمات المبتكرة والمتجددة».

«إن حصولنا على هذا التقدير الدولي من قبل «غلوبال انفيستور» يعد بمثابة دليل على قدرة كامكو في تقديم خدمات تنافسية وفريدة من نوعها، وكذلك على نجاحنا خلال الأعوام الماضية في استقطاب شريحة كبيرة من العملاء وتوفير منتجات استثمارية متطورة ومبتكرة تتواءم مع أوضاع الأسواق والأهداف الاستثمارية المتعددة، وهو الأمر الذي نسعى دوماً من أجل تحقيقه.

