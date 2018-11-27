مال وأعمال

الجزائر - «كونا» أعلن وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية أن بنك الجزائر قرر إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة واستبدالها تدريجيا بالأوراق القديمة لتفادي التضخم.

وقال راوية خلال مناقشة نص قانون المالية لعام 2019 إن قرار مجلس القرض والنقد بإصدار نقود جديدة له علاقة بتغيير الشكل فقط بصفة تدريجية ولا يعني أنه سحب كلي للعملة النقدية القديمة.وأضاف «من المتوقع أن تشمل عملية التجديد للعملة الوطنية فئة 500 و 1000 دينار إضافة إلى الفئة النقدية 100 دينار». وأوضح أنه على الرغم من اللجوء إلى التمويل الداخلي (طبع النقود) طبقا لقانون النقد والقرض لمرحلة استثنائية لمدة خمس سنوات من عام 2017 حتى 2023 إلا أن الدولة لا يمكنها تمويل العجز في الميزانية ابتداء من سنة 2023 متمنيا أن «يستمر العجز في المستقبل».

واضاف أن التمويل غير التقليدي هو تمويل مؤقت طبقا لقانون النقد والفرض وعليه فإن التوازنات الاقتصادية خلال الفترة (2019-2021) ستتميز بسياسة الاستقرار لتتمكن من الدخول بعد عام 2021 في مرحلة النمو بما يسمح بالاعتماد على الموارد المالية التقليدية من خلال خلق الثروات الوطنية.

