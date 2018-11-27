مال وأعمال

أعلن «KIB» عن حصوله أخيراً على جائزة «الفريق المالي لهذا العام 2018 في القطاع الخاص»، وذلك تحت شعار الجمع بين الابتكار المالي والرقمنة التي قدمت على هامش انعقاد فعاليات منتدى استراتيجيات المديرين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً لإنجازات الأفراد والمؤسسات وممارساتهم المتميزة. ولقد عقد المنتدى، الذي نظمته مؤسسة «ناسيبا» - الرائدة في خدمات تسهيل الأعمال الدولية - في دبي حيث ناقش الأدوار المتطورة للرؤساء التنفيذيين إلى جانب فرص التكنولوجيا والعولمة في تطوير مهام ومعايير الرقابة المالية.

ولقد تسلّم الجائزة نيابة عن «KIB» المدير العام لإدارة الرقابة المالية والتخطيط، أجاي توماس، والذي حضر الحفل برفقة عدد من موظفي الإدارة وهم: فيروز علي، عبدالله العسعوسي وبدر الكندري. كما حضر المنتدى الذي استمر لمدة يومين أكثر من 120 من المختصين في المجال المالي ومنهم المدراء الماليون والخبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. علماً أنه قد تم منح «KIB» هذه الجائزة بناءً على تقييم لجنة التحكيم التي وجدته مستوفياً لجميع المعايير الرئيسة للجائزة ومنها: أنه يضم فريقاً مالياً متميزاً لعب دوراً فعالاً في المساهمة في نجاح التوجه الاستراتيجي للبنك، كما أنه ملتزم بتقديم المعلومات والتقارير المالية في الوقت المناسب، فضلاً عن كونه مبادراً في موازنة الوقت بين الوظائف المالية وتحليل الأعمال. وبهذه المناسبة، هنأ توماس، الفريق الفائز بالجائزة المرموقة معبراً عن جزيل شكره وامتنانه لجهودهم المبذولة في سبيل تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة. كما صرح توماس قائلاً: «نحن فخورون بحصولنا على جائزة «الفريق المالي لهذا العام 2018 في القطاع الخاص»، والتي تعد بمثابة دليل على الإنجازات البارزة التي حققها «KIB» بفضل تنفيذ استراتيجيته من قبل فريق إدارة الرقابة المالية والتخطيط. مؤكداً أن كل هذا قد تم بناءً على الدعم المستمر الذي يتلقاه الفريق من الإدارة العليا في البنك، مما ساعد الفريق على لعب دور بارز وفعال في نجاح وتطور البنك بشكل عام.» كما لفت توماس إلى أن هذه الجائزة تعتبر تقديراً للجهد الجماعي الذي يبذله جميع العاملين في مختلف إدارات «KIB»، إلى جانب الدعم الذي يقدمه البنك لفريق عمل إدارة الرقابة المالية والتخطيط، مما دفعنا لتنفيذ أفضل الممارسات المالية التي تتماشى مع أعلى المعايير في الصناعة المالية. مشيراً إلى أن هذه الجائزة هي دافع حقيقي لضرورة استمرارنا في بذل أقصى ما في وسعنا للحفاظ على ما تم إنجازه مع السعي نحو تحقيق المزيد في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أن منتدى استراتيجيات المديرين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان يهدف هذا العام للتركيز على مجموعة من القضايا الرئيسة التي تهم المنظمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها الاطلاع على المستجدات الاقتصادية العالمية التي تتغير بسرعة، إلى جانب تغطية الجوانب المختلفة لدور المدراء الماليين الذين يأثرون على ثقافة الشركات، مع طرح الأدوات والحلول المناسبة للتغلب على تحديات السوق الحالية، ومناقشة إعادة الهيكلة والرقمنة. أما بالنسبة لمؤسسة «ناسيبا»، فقد تأسست في العام 2002 لتقديم خدمات تسهيل الأعمال الدولية، مما أسهم في خلق فرص نمو غير محدودة للشركات حول العالم. وتقوم المؤسسة بإضافة قيمة اقتصادية حقيقية للشركات من خلال ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: خدمات المستثمرين، الخدمات التجارية والخدمات القيادية.

