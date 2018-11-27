مال وأعمال

يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» اليوم في المؤتمـر العالمي للمصارف الاسلامية WIBC في نسخته الـ25، وذلك في اطار التزام البنك بالتواجد في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية التي تبرز اهمية صناعة التمويل الاسلامي وتعزز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، وتعمل على تعزيز دورها على المستوى الاقليمي والعالمي، وكذلك للاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية ومناقشتها مع مختصين وخبراء ماليين.

وينعقد المؤتمر الذي ينطلق حتى 28 من الشهر الحالي في مملكة البحرين، فندق آرت روتانا، تحت عنوان «التمويل الإسلامي والنمو الاقتصادي المستدام في عصر التحول الرقمي». ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه «بيتك» للسنة السادسة على التوالي كراع بلاتيني، مواضيع ومحاور متنوعة منها ترسيخ الشفافية في دفع عجلة النمو المستدام في السوق المالية الإسلامية، ونظرة عامة عن معايير توثيق المنتجات المالية، والتطورات في السوق المالية، والضرائب والصناعة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وآفاق الاقتصاد العالمي وأثره على الاقتصاد الإقليمي وغيرها من الموضوعات والحلقات النقاشية المتعلقة بصناعة التمويل الاسلامي. ويعتبر المؤتمر فرصة لقادة الأعمال وصناع القرار للمشاركة في حوارات ونقاشات تسهم في ايجاد حلول للمعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع المالي الاسلامي والعمل على تطويرها، حيث يستقطب المؤتمر سنويا اعدادا كبيرة من قادة القطاع العالميين وصناع السياسات وأصحاب المصلحة وكبار التنفيذيين والمشرعين وممثلي الهيئات التنظيمية والعديد من المؤسسات المالية والأكاديمية. ويحرص «بيتك» على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الوقع الكبير والتي تهدف الى تطوير صناعة التمويل الاسلامي، حيث يمتلك «بيتك» خبرات عريقة بفضل مسيرته الطويلة وانتشاره الجغرافي الواسع، ما رسخ مكانته وجعله مرجعا للصيرفة الاسلامية والمؤسسة المالية الاسلامية الرائدة عالميا.

