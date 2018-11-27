مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن مشاركته في المعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية والدراسية التي تنظمه إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل التابعة لقطاع التخطيط والتنمية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والذي يقام برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد المضف، ولغاية 28 نوفمبر الحالي في القاعات التابعة لديوان عام الهيئة الجديد بالشويخ. يستهدف المعرض اتاحة الفرصة أمام الطلبة والخريجين للتعرف عن قرب والاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة في مجالاتهم. وباعتباره الراعي الذهبي للحدث، يستعرض بنك الخليج خبراته في القطاع المصرفي، ويسلط الضوء على سياسة البنك وثقافته، بالإضافة إلى تزويد الطلاب بمعرفة مستفيضة حول الإدارات والموارد المتاحة داخل البنك. وتعليقًا على المشاركة، صرحت سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية لدى بنك الخليج: «تأتي مشاركة بنك الخليج انطلاقاً من التزامه بدعم الشباب الكويتي وتعزيز جهود التوطين في القطاع الخاص، وتتيح لنا هذه المشاركة فرصة استعراض الفرص الكبيرة التي نوفرها للشباب، ونحن فخورون بدعم شبابنا في لتحقيق كامل إمكاناتهم على الصعيدين المهني والشخصي، ونتطلع إلى مقابلتهم خلال المعرض».

