مال وأعمال

أعلن بنك «الخليج» عن أسماء الخمسة الفائزين في سحب الدانة الأسبوعي خلال الفترة من 18 22 نوفمبر 2018 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار. والفائزون الخمسة لهذا الأسبوع هم: عبد الكريم ناصر أحمد الفريح، ضاري نوري أحمد البحر، خالد محمد فهد العيسى، سارة حبيب طاهر نقي، وعادلة حسين مكي الجمعة

هذا، وقد أجرى بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الأول على الجائزة البالغة قيمتها 200,000 دينار كويتي في 28 مارس الماضي، كما أقام السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو الماضي على جائزة 250,000 دينار وقد أجرى السحب ربع السنوي الثالث في 26 سبتمبر على جائزة 500,000 دينار أما السحب الرابع والأخير سيقام في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. ويشجع بنك «الخليج» عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. كما يوفر حساب الدانة أيضاً العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكِن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة. هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكوتيين المقيمين في الكويت. يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار. في أي وقت، يتم خصم مبلغ دينارين من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، يدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين. وللمشاركة في سحوبات الدانة ربع السنوية والسنوية 2018، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب.

