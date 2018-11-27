مال وأعمال

«رويترز»: ارتفع الذهب مع تعزز جاذبية المعدن جراء المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي والضبابية المحيطة بمنحنى رفع أسعار الفائدة الأميركية وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين.

و كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 في المئة إلى 1226 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة نحو 0.4 في المئة إلى 1227.5 دولاراً للأوقية.

وقال بريان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة «الناس ينقلون بعض السيولة إلى الذهب، نظرا لعدم التيقن فيما يتعلق بوتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية وحرب التجارة الأميركية - الصينية».

