مال وأعمال

قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ورومانيا بلغ 111 مليون دولار خلال 2017 مشيراً الى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت وقعت اتفاقية مع رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا للتعاون المشترك المستقبلي بين الجانبين.

واضاف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الغرفة امس مع الوفد الروماني أن الغرفة تستقبل اليوم الوفد الثالث من جمهورية رومانيا لهذا العام وهو مايعكس نشاطهم الواسع واهتمامهم بالسوق الكويتي لاسيما وفي ضوء الشراكة التجارية بين البلدين،حيث تشجع غرفة التجارة، الشركات الكويتية للاستثمار في رومانيا كونها دولة ضمن اعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن رومانيا تعتمد في التبادل التجاري على نحو 75% من تجارتها بين دول الاتحاد الأوروبي كونها جزءاً من هذه المنظومة موضحاً أن رجال الأعمال الرومانيين لديهم أنشطة تشغيلية وأعمال جيدة في السوق الكويتي مبينا ان الكويت تشجع دخول الشركات الاجنبية للكويت وفي ضوء ذلك قدمنا عرضاً للوفد الروماني حول الفرص المتوفرة بالكويت والتي تتم عن طريق هيئة الاستثمار المباشر.

وقال الوزان ان الغرفة تحرص على تقديم الفرص لرؤية الكويت الاقتصادية 2035 والتي تتضمن مشاريع كبرى في قطاعات الصناعات النفطية، البنية التحتية، الموانئ، الصحة، التعليم والاسكان، حيث سيتم اعطاء القطاع الخاص أدواراً رئيسة في تنفيذ هذه المشاريع من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وبين ان الخطط الاقتصادية للكويت تهدف الى جذب الشركات العالمية مثمناً هذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مؤكداً ضرورة بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وأضاف أن الغرفة مستعدة لتسخير جميع امكاناتها لغرفة تجارة وصناعة رومانيا وأن توقيع مذكرة التفاهم الذي سيشهده هذا اللقاء يعد خطوة للأمام للتعاون المشترك بين الغرفتين.

ومن جانبة قال رئيس غرفة تجارة وصناعة جمهورية رومانيا ميهاي داربان ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستمر خلال الفترة الحالية، موضحا ان هناك العديد من المنتجات الرومانية في السوق الكويتي من مختلف الماركات الرومانية وابرزها ناقل الحركة لسيارات المرسيدس التي تصنع السيارة بالكامل فلاي المانيا بينما يتم تصنيع ناقل الحركة في جمهورية رومانيا.

واضاف داربان ان جمهورية رومانيا تمتاز بتخصصها في صناعة السيارات موضحا انها تعمل على تصنيع سيارات رينو الفرنسية بالكامل، مشيرا الى ان الجمهورية الرومانية لديها 60 ألف موظف وعامل في قطاع صناعة السيارات المهم في الاقتصاد الروماني واوضح ان ما يزيد عن 200 ألف عامل متخصص في مختلف انواع الانشطة المتعلقة بصناعة المعدات الاوتوماتيكية بالسيارات والكهربائية لقطاع صناعة السيارات.

وقال دارابان إن القطاع الخاص الروماني يتابع باهتمام المعايير الخاصة بالمنتجات في الدول العربية، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر هدفاً رئيساً وسوقاً كبيراً للشركات الرومانية التي ترغب بتصدير منتجاتها للخارج وأضاف أنه بعد انضمام جمهورية رومانيا الى الاتحاد الأوروبي بأنه مسموح لها بتصدير 15% من اجمالي منتجاتها الى خارج منظومة الاتحاد الأوروبي وبالطبع تعتبر الكويت أحد الأسواق المستهدفة.

والمح الى أن زيارة الوفد الروماني يركز بشكل خاص على قطاع النفط والغاز (الطاقة المتجددة، البنية التحتية والأمن الغذائي) والتي ترغب من خلالها الشركات الرومانية بالتعاون مع عدد من الشركات الكويتية، للاستثمار وأوضح بأن هناك العديد من الفرص الواعدة وذات الجدوى الاستثمارية الممتازة في رومانيا في مجال صناعة قطع غيار السيارات، وصناعة السفن، بالاضافة الى الصناعات البلاستيكية عالية الجودة، معرباً عن أمله في عمل شراكات استراتيجية بين الشركات الكويتية والرومانية لفتح آفاق جديدة للتعاون.

و أثنى دارابان على الدور الكبير الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة الكويت في تنمية العلاقات الاقتصادية من خلال تعاونها وجهودها الملحوظة مع نظرائها في رومانيا، حيث قدم نبذة عن غرفة تجارة وصناعة رومانيا التي تعتبر هي الغرفة الرئيسة والمثل الأكبر للقطاع الخاص الروماني، كما تضم تحت مظلتها عدد 42 غرفة اقليمية موزعين في جميع أنحاء رومانيا، وأضاف أن الغرفة الرومانية تعتبر شريكاً أساساً في البرلمان الروماني ويؤخذ برأيها بالتشريعات والقوانين ذات الطابع الاقتصادي.

