مال وأعمال

شدد وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان على ان دولة الكويت قامت بتطوير قدرتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وجذبها من خلال قانون 116 لسنة 2013 والذي تم من خلاله انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، التي نجحت في استقطاب رؤوس أموال ما يعادل 2.9 مليار دولار أميركي.

وأكد خلال كلمة له في قمة البسفور «الحفاظ على السلام والتنمية للجميع» في اسطنبول، أن هناك 3 شركات تركية حاليًا رخصة استثمار في الكويت وهي تعمل في مجال الانشاءات بملكية 100%، وتقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة ورئيسية في خطة تنمية الكويت، منها مطار الكويت الدولي الجديد، وتواصل العمل على قدم وساق لتسهيل بيئة الأعمال فيها.

وأوضح الروضان ان دولة الكويت وضعت التزامًا أخلاقيًا على نفسها بأن تعمل على تخفيف المعاناة الانسانية في مختلف بقاع العالم وذلك انطلاقًا من الركائز الانسانية، مؤكدا على جهود صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي خطت سنوات عمره صفحات بيضاء مشرقة في كتاب الانسانية توجت بتسمية الأمم المتحدة له قائدا للعمل الانساني.

وأكد على ان الكويت كانت وستبقى منارة للعمل الانساني والتنمية في العالم أجمع، وهو ما يلقي على عاتقها مسؤوليات جسيمة ومهام عظيمة، في تنمية القيم الانسانية وازالة الخلافات السياسية ودعم وتشجيع التنمية البشرية لمقاومة الفقر والجهل في العالم بصفة عامة، مشيرا الى وضع استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالقيم الانسانية، وتذليل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب.

وقال الروضان إن دولة الكويت تمتلك أحد أكثر صناديق التنمية نجاحا وهو صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية، حيث بلغ اجمالي القروض التي قدمها نحو 1.7 مليار دولار، بعدد 935 قرضاً، وبلغت قيمة منح حكومة دولة الكويت منها 5.4 مليار دولار، وبلغ اجمالي عدد الدول المستفيدة من القروض 106 دول، كما بلغ عدد المعونات الفنية المقدمة بمنح من الصندوق 276 منحة.

وتساءل وزير التجارة والصناعة الكويتي لماذا لا تتحد قدراتنا الاقتصادية وتتكامل مؤسساتنا الصناعية والخدماتية ونرى شركاتنا العملاقة برًا وبحرًا وجوًا، والى متى سنبقى ننظر الى ارقام التبادلات التجارية بعين خجولة لا ترقى الى الطموحات التي تنتظرها شعوبنا؟

وشدد الروضان ان حكومة دولة الكويت وضعت استراتيجية شاملة لتشجيع التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالقيم الانسانية، وتذليل العقبات التي تعوق التقدم والتعاون بين الشعوب، مشيرا انها تعمل على أن تكون مركزًا تجاريًا وماليًا، وأن تتبوأ مكانة اقتصادية أكثر تقدمًا بحلول عام 2035م، عبر رؤية «كويت جديدة» التي تقوم على الاستفادة من مواردنا واستثمارها واطلاق امكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة.

