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فتح باب تجديد العضوية في الغرفة


صرحت غرفة تجارة وصناعة الكويت بأنها وكعادتها في كل عام ستباشر اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثاني من ديسمبر (2018)، قبول تجديد عضوية العام الجديد (2019) وكذلك تصديق اعتمادات التواقيع الموجهة للادارات والجهات الحكومية بعد التنسيق معها بهذا الشأن، وأكدت بأن هذا الاجراء يأتي من منطلق حرصها على توفير وقت وجهد أعضائها، وفي الوقت ذاته فإنها تدعوهم الى سرعة تحديث بيانات منشآتهم kcci@kcci.org.kw، وكذلك من خلال موقعها على شبكة الانترنت www.kuwaitchamber.org.kw، كما تنوه الغرفة بأنه يمكن لأعضائها الانتساب الى الغرفة وتجديد العضوية السنوية من خلال هذا الموقع، بالإضافة الى تصديق المعاملات وشهادات المنشأ، كإجراء مستحدث اعتمدته مؤخراً تسهيلاً لأعضائها.


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