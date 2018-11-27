مال وأعمال

أكد مدير مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير في غرفة تجارة وصناعة الكويت، الدكتور جاسم بشارة، استمرارية دعم غرفة التجارة والصناعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبينا أن دور غرفة التجارة يعتبر محورياً لهذا القطاع اذ ان اغلب القوانين التي تسن والمتعلقة بالتجارة والصناعة يكون لغرفة التجارة دور أساس في اعدادها، مؤكدا في الوقت عينه ان غرفة التجارة والصناعة تدافع عن مصالح أرباب الأعمال بهدف تنمية مجتمع الاعمال من خلال اعداد المشاريع بشكل سلس والتقليل من الاشكاليات الادارية والدورة المستندية وتسهيل بعض الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون والادارة العامة للجمارك، لافتا الى أن غرفة التجارة والصناعة وضعت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها، ولذلك قاموا على تبني بناء قدرة المبادرين وتأهيلهم للتقليل من الاخفاقات بما ينعكس ايجابا على السوق المحلي.

وأضاف بشارة في تصريحه لـ «النهار» يوم أمس الأول على هامش اطلاق دبلوم ريادة الأعمال لتأهيل وتدريب المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الخامسة بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن البرنامج مكثف ويستهدف المبادرين ورواد الأعمال ممن لديهم مشاريع قائمة أو ناشئة أو ممن لديهم فكرة لتمويلها من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو البنوك المحلية أو أي جهة استثمارية ممولة أخرى.

وذكر بشارة أن البرنامج يتيح للمبادرين التواصل مع الجهات الرسمية في الدولة والمعنية بالتراخيص التجارية والتمويل مثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي ووزارة الشؤون ووزارة التجارة والصناعة، بالاضافة الى اتاحة الفرصة لهم للالتقاء مع أصحاب قصص النجاح من المبادرين. وأضاف أن مدة البرنامج تمتد على 4 أسابيع بشكل مكثف بغرض بناء المهارات للشباب المقبلين على انشاء مشاريعهم، موضحا أنه في نهاية البرنامج سيقوم كل مبادر باستعراض مشروعه أمام لجنة خاصة، حيث يتم اعداد المشاريع على شكل مجاميع ومن ثم تحكيمها.

وأشار بشارة الى أن البرنامج يتضمن شهادتين، فالشهادة الأولى دولية وهي «شهادة الرخصة الأوروبية لكفاءة ريادة الأعمال» من النمسا يتم تسليمها للمبادرين في الأسبوع الأول عقب اجتياز الامتحان الخاص، وعقب ذلك يتم تسليم الشهادة الأخرى في نهاية البرنامج.

وذكر انه تم تدريب ما يقارب 280 مبادراً على مدار الخمس سنوات، مبينا ان هناك تحولاً جيداً من المشاريع التقليدية الى مشاريع ذات جدوى تسهم في الناتج القومي المحلي منها المشروعات الصناعية التي بالامكان ان تكون رافداً للصادرات.

معايير عدة

من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الاعمال بالصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة، المهندس فارس العنزي لـ«النهار»،انهم حرصوا الى جانب مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليكون لهم دور كبير في دعم المشاريع الشبابية المشاركة في دبلوم ريادة الأعمال بالتعاون مع أحد أهم المنظمات الأوروبية المعتمدة في تأهيل وتدريب رواد الأعمال، مشيرا الى ان عدد المسجلين تجاوز 150 مسجلاً تم اختيار 85 فقط بناء على عدة معايير، أبرزها اختيار المشروع القائم فعليا، وأصحاب الأفكار الخلاقة، بالاضافة الى ضرورة الالتزام في الحضور والرغبة الجادة لدى المبادر في الاستفادة من دبلوم ريادة الأعمال، لافتا الى ان كلفة الدبلوم مرتفعة ومع ذلك تم اعطاؤه للمبادرين بسعر رمزي، مؤكدا أن دور الصندوق الوطني هو استراتيجي في تأهيل وتسويق هذا البرنامج لايمانهم الكبير أن التعليم والتدريب والتثقيف نحو ريادة الأعمال تعتبر عناصر أهم من التمويل، لافتا الى أنه لا قيمة للتمويل اذا لم تحسن ادارته، وبالتالي فان التركيز على الادارة الناجحة هو المطلب الأساس مبينا أن الادارة الناجحة لا تأتي الا من خلال التدريب والتعلم وتوافر المعلومات، مبينا أن بعض الأفكار والمهارات بحاجة الى منهجيات كبيرة وهذا ما يوفره دبلوم ريادة الأعمال في فترة وجيزة مدتها شهر فقط وبشهادة أوروبية معتمدة.

مبادرات خلاقة

من جهته، قال مدير ادارة الشركات والابتكار بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.بسام الفيلي، أن دعم المؤسسة للبرنامج يهدف الى تعزيز بناء قاعدة علمية وتكنولوجية صلبة وتحفيز المبادرات الخلاقة مؤكدا ضرورة خلق وايجاد بيئة صحية تشجع على الابتكار.

