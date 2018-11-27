مال وأعمال

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان التضخم في سبتمبر بلغ أدنى مستوى له في 14 عاماً عند 0.3 في المئة على أساس سنوي، بعد أن بلغ متوسطه 0.8 في المئة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين ويعود تراجع معدل سبتمبر بشكل أساسي إلى تباطء أسعار الغذاء والمشروبات، وانكماش أسعار خدمات السكن (الإيجارات). أما فيما يخص المقياس الأساسي للتضخم، الذي يستثني الغذاء والسكن، فقد تراجع أيضا في الربع الثالث من 2018 ليبلغ 1.5 في المئة في نهاية سبتمبر مقارنة بنسبة 1.7 في المئة في يونيو، نتيجة تراجع التضخم في الخدمات. وقد ساعدت قوة الدينار هذه السنة، بسبب تأثره بقوة الدولار ، على استمرار التضخم المنخفض، وذلك نتيجة دوره في تخفيف حدة الضغوط على أسعار الواردات. ولكن ذلك يعكس أيضا اعتدال النمو الاقتصادي، ونمو أقل في الإقراض، وارتفاع تدريجي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى عدم إجراء خفض جديد للدعوم أو رفع للضرائب غير المباشرة. ونتوقع أن يبقى التضخم منخفضا في الربع الرابع ليبلغ 0.6 في المئة في العام 2018.

تراجع التضخم في خدمات الإسكان إلى 1.5- في المئة في نهاية الربع الثالث من 2018 مقارنة بنسبة 0.9- في المئة في يونيو ولكن هذا الانخفاض يرجع بالأساس إلى ارتفاع الأسعار في السنة الماضية، مع بقاء الإيجارات على حالها منذ الربع الثاني من 2018. ومن المرجح أن تبقى الإيجارات مستقرة على المدى القريب، إذ أن مالكي العقارات لن يرفعوا الإيجارات مع استمرار ارتفاع عدد الشقق الشاغرة. ومع ذلك، هناك إشارات أولية على تحسن سوق الإسكان والتي تظهر في الارتفاع الأخير في أسعار الشقق والمباني التي كانت قد تراجعت سابقا بشكل كبير. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن يتجدد الضغط على الإيجارات بسبب مباني وشقق جديدة قيد الإنشاء حاليا.

ارتفاع تضخم السلع

ارتفع تضخم الغذاء والمشروبات من 0.1 في المئة على أساس سنوي في يونيو إلى أكثر من 1 في المئة في يوليو وأغسطس، ولكنه تراجع بعد ذلك إلى 0.4 في المئة في سبتمبر ويرجع الارتفاع في يوليو وأغسطس إلى عامل محلي، وهو ارتفاع أسعار السمك والمأكولات البحرية، والتي عادة ما تكون متقلبة وخاضعة للموسمية. ولكن هذا الارتفاع في الأسعار قد تراجع، ليعود تضخم الغذاء في سبتمبرإلى المستويات القريبة من الصفر التي اعتدنا عليها منذ منتصف 2016. وفي هذه الأثناء، ارتفع أيضا التضخم في سلع أخرى بشكل متواضع، مع انخفاض في أسعار الملابس والأحذية من 2- في المئة في نهاية الربع الثاني من 2018 إلى 1.4- في المئة في سبتمبر وقد ارتفع أيضا تضخم السلع المنزلية تدريجيا من 1.9 في المئة في يونيو إلى 2.2 في المئة في سبتمبر، وقد يكون ذلك بسبب انتهاء التنزيلات الصيفية.

انخفض التضخم في الخدمات في الربع الثالث من 2018، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم الإسكان المبيّن أعلاه. ولكن هذا الانخفاض كان أيضا بسبب انخفاض أسعار خدمات أخرى، حيث مازال التضخم دون النسبة البالغة 0.4- في المئة المسجلة في نهاية الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع التضخم من مستوى متدن نسبته 2.2- في المئة في أغسطس إلى 1- في المئة وقد انخفضت أسعار الخدمات عموما في الربع الثالث من 2018، حيث كان انخفاض التضخم جليّا في المواصلات والترفيه والتعليم والمطاعم والفنادق، التي تشكّل معا حوالي 20 في المئة من مؤشر أسعار المستهلك.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 0.6 في المئة في 2018، على أن يبلغ نحو 2 في المئة في السنة القادمة. فأسعار المباني والشقق تظهر إشارات أولية على التحسن، وبالتالي من المنطقي أن نتوقع أن تستقر الإيجارات، رغم بعض الضغوطات المحتملة على الأسعار بسبب مباني سكنية قيد الإنشاء.

كما يمكن أيضا أن ينعكس ارتفاع أسعار الغذاء عالميا على الأسعار المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المناخ الاقتصادي العام هو مناخ داعم لارتفاع طفيف في التضخم، حيث ان أسعار النفط ما زالت أعلى من مستويات السنة الماضية، ومتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المئة في 2019، ليدعم بذلك الوضع المالي للدولة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في الإنفاق الحكومي ونمو الأجور. وأخيرا، فإن تخفيف البنك المركزي مؤخراً لقيود الإقراض الاستهلاكي يمكن أن يرفع إنفاق المستهلك.

ورغم ذلك، هناك أيضا بعض الأسباب المساهمة في استمرار تراجع التضخم، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والنمو الضعيف في عدد الوافدين، والدينار الكويتي القوي الذي ارتفع بنسبة 5 في المئة تقريبا مقابل اليورو والجنيه الإسترليني منذ بداية السنة وحتى الآن، والذي سيحدّ من ارتفاع الضغوط السعرية على الواردات.

