مال وأعمال

تنطلق اليوم، فعاليات مؤتمر الملتقى الاقتصادي الأول : تمكين أسواق الأوراق المالية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي يناقش أهمية تمكين البورصات المحلية والإقليمية في ضوء الأهمية المتزايدة التي توليها الكويت لأسواق في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وفي هذا السياق ، أشارت وزيرة التجارة والصناعة الأسبق ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. أماني بورسلي إلى أن جلسات المؤتمر الممتدة على مدى 3 أيام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء ستشهد حضوراً كبيراً ومتنوعاً لمتخذي وصانعي القرار في العديد من الشركات والبنوك المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد من خبراء أسواق المال في بورصات عالمية وإقليمية.

ولفتت بورسلي إلى أن فكرة ومحاور المؤتمر تعكس تطور وزيادة حجم سوق الأوراق المالية وتنوع قطاعاتها وتحفيز الشركات على الادراج باعتباره مشروع وطني من أهم ركائز تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

وقالت بورسلي إن الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور البورصات في تعزيز مكانة اقتصاد الدولة على العوائد المادية والمعنوية لادراج الشركات العائلية وتعزيز نمو الأسواق المالية والمحلية والإقليمية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الاقليمي والدولي.

وأوضحت أن المؤتمر يمثل كذلك فرصة فريدة لجمع كافة جهات الاختصاص ذات العلاقة بالبورصة واستعراض وجهات نظر أطراف القطاع الخاص والجهات الرقابية على المستويين المحلي والخليجي، إضافة إلى وجهات نظر المتخصصين والجمعيات المهنية والبنوك والاتحادات ذات العلاقة.

