مال وأعمال

أعلنت شركة شبكة الخدمات الآلية eNet عن إطلاقها لخدمة جديدة هي الأحدث من نوعها في نظام تحصيل الايجارات الشهرية لأصحاب العقارات THASEELOnline:

وأعلن المدير التنفيذي للشركة عفيف مكحل أن خدمة «THASEELOnline» توفر طريقة سريعة وفعالة وآمنة لتحصيل الإيجارات دون عناء أو متاعب ، وتساهم إلى حد كبير في تخفيف المعاناة عن كاهل المستأجرين، وأيضا في تخفيف خطورة تداول التحصيل النقدي لأصحاب العقارات.

وأضاف مكحل أن النظام سهل وسريع وآمن، عبر إستخدام احدث التكنولوجيا للحفاظ على المعلومات بشكل آمن، ما على مدير العقار سوى إضافة بيانات المستأجرين وعقاراته إلى النظام، ليعمل النظام بشكل آلي بإرسال إشعارات إلكترونية عبر الرسائل القصيرة أوالبريد الإلكتروني للمستأجرين في بداية كل الشهرمع رابط يأخذه مباشرة إلى صفحة صاحب العقار لتسديد إيجاره الشهري بسهولة.

عندها يستطيع المستأجر تسديد الإيجار عبر الموبايل أو عبر الموقع الالكتروني باستخدام الـ K-Net او Visa أو Master Card أو من خلال «eNet Wallet»، وبعد اتمام عملية التسديد بنجاح ستصل للمستأجر رسالة نصية وبريد الكتروني بهما إيصال الإيجار لإثبات عملية سداد الإيجار، كما يمكنه متابعة عملية التسديد أول بأول.

وأشار مكحل أن خدمة «THASEELOnline» متوفرة 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الاسبوع ويمكن للمستأجر السداد في اي وقت واي مكان، بشكل آمن عبر الموبايل أو عبر الأونلاين دون ازعاج من عمليات سحب الأموال أو انتظار الشخص المختص بجمع الإيجار. وفيما قال بعض أصحاب العقارات ممن استخدموا نظام «THASEELOnline» عن أتباعهم لهذه الخدمة انها خدمة رائعة لاتسهم فقط في توفير الوقت ، بل تتضمن منظومة متكاملة لضمان سداد الإيجارات من خلال ايصال رسمي عبر البريد الالكتروني، وأيضاً من خلال رسالة نصية تصل إلى الهاتف النقال للمستأجر تفيد بسداد إيجاره الشهري .

والجدير بالذكر أن شركة الخدمات الآلية ( أي نت) هي أول شركة من نوعها في الكويت تقدم خدمات الدفع الآلي للمواطن والمقيم من سداد الفواتير الخاصة لشركات الاتصالات ( زين الوظنية فيفا )، إلى إعادة شحن بطاقات الدفع المسبق ، وتسديد أقساط الشركت التمويلية (شركة المنار للتمويل والاجارة - شركة التسهيلات التجارية يوريكا للالكترونيات أمانةالغانم Xسايت الغانم )، كما يمكن دفع التبرعات للجمعيات الخيرية الكويتية ، إضافة إلى دفع الرسوم المدرسية للمدراس المشاركة، وأيضا توفير الخدمات الترفيهية المتنوعة من شراء بطاقات الانترنت والالعاب إلى تجديد اشتراكات المحطات الفضائية.

