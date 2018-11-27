آراء

يحتفي العالم هذه الأيام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف يوم 25 نوفمبر، وهو يوم دولي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والعنف في واقعه ليس بالضرورة موجها للمرأة فقد يوجه للرجل والمسن والطفل، وقد توجه المرأة عنفا جسديا او لفظياً للآخرين بما فيهم الذكور، الا اننا نتحدث عن ظاهرة وليس استثناء، كما ان تعزيز مكانة المرأة ومحاربة العنف ضدها بدوره سيحارب العنف ضد الآخرين، فكلما ارتقى المجتمع في تعاطيه مع المرأة في كل المواقف سواء كانت على المستوى الشخصي او المجتمعي او الحكومي ارتقت وارتفعت مكانة التعاطي المجتمعي بشكل عام، مما يساهم في تعزيز ثقافة السلم المجتمعي والتي تعتبر حجر أساس لأي تطور ينشده المجتمع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبمناسبة هذا اليوم نشرت احصائية عن عدد المعنفات في الكويت، وهي احصائية مخيفة تؤكد ان تعنيف المرأة في الكويت لا يشكل حالات طارئة فقط انما هي ظاهرة اجتماعية خطيرة لا تتناسب مع ما وصلت اليه المرأة الكويتية من تعليم وتطور مهني بل لا تتماشى كذلك مع الدور الاجتماعي الذي تضطلع به المرأة الكويتية في مجتمعها واسرتها، حيث بلغت نسبة المعنفات ما يفوق 52% من الكويتيات بمختلف الأعمار سواء المتزوجات او غير المتزوجات وسواء السيدات الكبيرات في السن او الصغيرات، مما يعني ان كافة الشرائح النسائية متضررة، والاشكالية الأكبر ان هناك عددا كبيرا لا يمكن احصاؤه حيث ترفض الكثير من السيدات الحديث في هذا الموضوع ولذلك من الصعب الوصول الى الرقم الصحيح فيما يخص السيدات المعنفات، وهذا ما يدعونا للتساؤل لماذا نلجأ للعنف ضد المرأة؟ ما هي الأسباب؟ وهل العنف وسيلة لحل الاشكاليات العالقة؟ وهل تمكن العنف من حل مشاكل الأسرة الكويتية ام ادى الى استفحالها.. وهل تعتبر نسبة السيدات المعنفات كأحد مسببات ارتفاع جرائم الأحداث التي اطلقتها النيابة العامة والتي قفزت هذا العام الى نسبة 400%! لاسيما ان جرائم الأحداث ترجع معظم اسبابها الى اسباب نفسية بالدرجة الأولى؟ وهل يعني ذلك اننا نعيش في مجتمع معنف.. يعتبر اللجوء الى العنف وسيلة لحل مشكلاته؟

بلا شك ان اللجوء الى العنف دليل على انعدام لغة الحوار، بفعل غيابها من قاموسنا الثقافي، فنحن سرعان ما نلغي فكرة الرأي والرأي الآخر، ونتمسك بأن هناك رأيا واحدا لا غنى عنه، تلك هي التنشئة الاجتماعية التي تلغي ثقافة الحوار والنقاش والوصول الى حلول توفيقية تنتهي الى مجتمع معنف يفتقد الى السلام الاجتماعي ليبدأ بالدخول في مشاكل اكثر صعوبة. لنبدأ بحل مشاكلنا بلغة الحوار والتفاهم وعدم التشكيك واعطاء الثقة للاخرين والحفاظ على هذه الثقة، حتى نتمكن من بناء السلم الاجتماعي الذي يبنى عليه كل شيء ايجابي في مجتمعاتنا العربية.

