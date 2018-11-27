آراء

الدستور الكويتي الذي وضع في عام 1962م من خلال المجلس التأسيسي هو فخر للكويت والكويتيين كونهم البلد الوحيد بالخليج الذي يملك دستور قبل ما يزيد على نصف قرن من الزمن وهو الدستور الذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفق نظام دستوري يتضمن ثلاث سلطات لكل منها اختصاصها بقيادة أمير البلاد حفظه الله، وأعطى للمواطن الحقوق التي له وما هي الواجبات التي عليه بشكل واضح ومفصل. وحول عملية التشاور والمشاركة الشعبية الطبيعية التي كانت ولا تزال تتمتع فيها الكويت لعمل برلماني متناسق مع العمل الحكومي تحت مسمى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بحيث يكون للسلطة التشريعية حق الرقابة والتشريع وللسلطة التنفيذية ادارة شؤون البلاد.

ولكن وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من الحياة الديموقراطية والبرلمانية وصل غالبية الكويتيين وأنا واحد منهم الى قناعة بأننا بتنا بحاجة لبعض الاصلاحات بالعمل البرلماني بسبب أداء معظم من حملوا مسمى نائب عن الأمة اما لعدم معرفته بمهام النائب بالبرلمان الكويتي أو تحوله من نائب لمخلص معاملات أو حمل لقب قبيض مع عدد من القبيضة بعام 2009م أو مدخل بالبرلمان كنائب منتخب من الشعب حاملا شعارات رنانة وأحلام وردية والاصلاح والصلاح ديدن عمله وعند وصوله ركض ولهث وراء الراتب الاستثنائي الذي يأتي بزيادة على راتب المجلس وهذا بدأ مع مجلس 1992م ولم يكن معمولا فيه بالمجالس التي سبقته أو تحول لمعارض من أجل المعارضة فقط بكل شيء ومشكلة وحدث تجده يصرخ ويتحدث بلهجة التهديد والوعيد رافضا كل شيء من أجل لا شيء المهم يقال عنه والله النائب فلان تكلم وعارض وبالحقيقة كلها بالونات اعلامية لدغدغة الشارع الانتخابي الخاص فيه ومنهم من وصل بدعم من تنظيم أو تيار فتجده منفذاً فقط لرغبات وصفقات هذه الفرق، ولكن الذي أوصلنا لحالة عدم الايمان بالحياة البرلمانية بهذه الصورة هو استغلال البعض من حاملي مسمى نائب للمادة 100 التي تنص على الآتي (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وللوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم) وبواقع حال الاستجوابات ليس هو الا سؤال مغلظ فقط ولكنه يصيب الحكومة الرشيدة بنوع من التشنج ويوقف حال البلاد والعباد، وبعض النواب استحلى قصة الاستجواب وبات الصبح يقدم الاستجواب ويصرح اعلاميا وبالمساء وخلف الأبواب المغلقة يجاهد للتفاوض وجني الأرباح والمكاسب وصباح اليوم الثاني تجده يسحب الاستجواب وأسباب السحب جاهزة بالمخبة، والعديد من الاستجوابات عشناها وكان بعضها يحمل زخما اعلاميا كبيرا ويقسم الشارع بين مؤيد ومعارض وآخرها توصيات فقط أو لم ينجح أحد يعني كل القلق الذي حصل للوطن والمواطن ليس مهماً المهم أنا ومن بعدي الطوفان وآخر طوفان الاستجوابات (استجواب المطر) بس السؤال المهم هنا متى استجواب الرطوبة؟ بس الأكشن حلو على الأفلام الأميركية وما يليق ولا يركب الأكشن على فلم بس يا بحر أو فلم عرس الزين.

والتمني يا سادة يا كرام من نواب ووزراء اتركوا توافه الأمور والمصالح الضيقة واعملوا بالقسم الذي برقابكم لهذا البلد وأهله كوننا وصلنا لمرحلة كبيرة من الملل والاستياء من أدائكم واستغلالكم للأدوات الدستورية بسبب ومن دون سبب، وها انتم تعيشون وتشوفون وين وصلنا بسبب مطر خير ورحمة والحق يقال المطر ما له ذنب ولكن الصوج صوجكم كأعضاء سلطتين تشريعية وتنفيذية، وبالختام ما أقول الا ربي يحرس هذا الوطن العزيز ويحفظ أميرنا وشعبنا من كل ضرر وسوء، ولا يصح الا الصحيح.

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مواطن مينون يسأل: صج وبالأمانة فيه مواطنين قالوا خل الوزير لا يستقيل لأنه نشيط؟ ليش يلعب رياضة يوميا معاليه؟ الجواب ببساطة يا مواطن ان حبتك عيني ما ضامك الدهر واعقل وبسك عاد.

