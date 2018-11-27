آراء

تعتبر فرنسا من الدول التي يضرب فيها المثل في العديد من المجالات الانسانية والحقوقية والسياسية والقانونية، بل واقتبست العديد من الدول غالبية المواد الدستورية ليكون دستور فرنسا مرجعا لها في صياغة الدستور المحلي، الا أنه في اليومين الماضيين اثبتت فرنسا بأنها تأخذ من الحرية والحقوق شعارا، فقد تظاهر نحو 280 ألف شخص في أكثر من 2000 موقع في شتى أنحاء فرنسا، واندلعت اشتباكات بين رجال الامن والمتظاهرين واعتقل 18 شخصا من المتظاهرين، غير الصور والفيديوهات التي تظهر الوحشية في مواجهة المتظاهرين في مختلف شوارع فرنسا وخاصة «الشانزيليزيه».

ويحتج الشعب الفرنسي على عدة أمور من بينها الضرائب وارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض قيمة الرواتب والى أخره من معوقات معيشية هم يرونها، شأناً فرنسياً داخلياً لا نريد الخوض فيه كثيرا، ولكن ما يهمنا هي الصورة التي زرعتها فرنسا بعد استعمارها الشمال الافريقي وبعض الدول العربية في اسيا بأنها دولة تريد الخير للدول التي استعمرتها سابقا، وتساعدهم في صياغة ديموقراطيتهم مثل ما تريد، اليوم هي على محك واختبار، وبوادره فشل أظهره الاعلام.

دفعت فرنسا المليارات لتحافظ على نفوذها بعد خروجها من عدد من الدول العربية من خلال تدشين القنوات الاعلامية، واتفاقيات التدريب والأسلحة العسكرية، وقناة اتصال مباشرة بين الرؤساء والرئيس الفرنسي «كما يذكر الرئيس اللبناني السابق أمين لحود في مذكراته، وكيف يريد الرئيس الفرنسي أن يحاول التودد نحوه والتأثير على قراراته السياسية»، كما حرصت على اظهار الجانب الانساني في توظيف الجاليات العربية في فرنسا، وهذا الجانب هي الوحيدة المستفيدة منه والمتضررة هي الدول العربية، حيث أن فرنسا تحتاج الى أيدٍ عاملة زهيدة الثمن بالاضافة الى عقول مفكرة ومبدعة، فوجدت ضالتها في الشعوب العربية التي تستغل فقر بعض شعوبها لتحقيق مصالح فرنسا.

ولكن في كل مرة تثبت دول الغرب سوء نيتها وحقيقة صورتها. لسنا متحاملين عليها لاختلاف دينهم او عرقهم او ثقافتهم، انما تحاملنا يأتي بعد دراسة سوء تاريخها وحاضرها السياسي والعسكري وما فعلته وتفعله في اوطاننا.

