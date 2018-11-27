آراء

مازال مسلسل الاهمال في منظومة التأمين الصحي مستمراً ومازالت معاناة الوافدين تزداد يوماً بعد يوم حيث يلاقي الوافد الذي لديه مراجعة في التأمين الصحي الأمرين فبداية من حجز رقم وانتظار الموظفين منذ الصباح الباكر بل وهناك عشرات من الوافدين تجدهم أمام التأمين الصحي قبل آذان الفجر في انتظار أخذ رقم وفي طابور طويل يمتد عشرات الأمتار رغبة في الانتهاء من اجراءاته مبكراً، ولكن لا يحدث ذلك فتستمر معاناة المراجعين للتأمين الصحي منذ الساعات الأولى للصباح وحتى الظهيرة ما بين طابور طويل وقلة في عدد الموظفين الذين ينهون الاجراءات.

ان الوعود التي قطعها المسؤولون على أنفسهم منذ أيام قليلة بانهاء هذه المعاناة لم تصدق فما زالت هذه المعاناة مستمرة وكأن هذه المسكنات التي يطلقها المسؤولون عبر الصحف هنا وهناك ستصلح من الأمر وتهدئ الرأي العام الذي ازدادت شكواه في الفترة الأخيرة.

ان مسلسل وزارة الصحة مع منظومة التأمين الصحي يعج بالمشكلات فمنذ سنوات ونحن نسمع المسؤولين في وزارة الصحة يتحدثون عن تطبيق هذه المنظومة ولكن في حقيقة الأمر أن هذه التصريحات والأخبار لا تعدو كونها أحلاماً لن تجد طريقها الى التنفيذ، فالى متى ننتظر هذه المنظومة حتى نستطيع أن نخفف من طوابير الانتظار في المستشفيات وأيضاً نستطيع أن نخفف من آلام المرضى الذين ينتظرون موعداً لاجراء عملية جراحية ما أو اجراء فحص طبي.

إن الآمال معقودة على مستشفى جابر الأحمد الذي ننتظره بفارغ الصبر والسؤال هو: متى يرى هذا المستشفى النور ومتى يبدأ العمل لانقاذ هذه المنظومة التي تفشل يوما بعد يوم؟!

ان الدورة المستندية لدينا بما فيها من تعقيد والروتين الحكومي الذي يؤخر إنجاز تسليم المشروعات هو السبب في هذا التأخير الطويل لاستلام مستشفى جابر الأحمد وهذا التأخير سببه بلاشك ضعف القوانين التي تضرب بيد من حديد على كل من يتأخر في انجاز المشروعات.

كما أن معاناة المرضى المستمرة التي تزداد يوما بعد يوم وتأجيل علاج المريض واعطاؤه موعدا بعد اسابيع بل شهور، كيف يستطيع الانتظار حتى يتم علاجه؟! ان المريض من المفترض انه اذا تم تشخيصه فإن من الضروري علاجه بأسرع وقت ممكن وليس ارجاء موعد علاجه حتى يتسنى للمستشفى تدبير أمره فنيا واداريا، كيف ينتظر المريض تلك الاجراءات فهو هالك بلاشك وذنبه في رقبة المسؤولين الذين يتعمدون الاهمال وبالتالي زيادة آلام المرضى.

رسالتنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء بمتابعة هذه الامور بنفسه فقد زادت معاناة المرضى وكثرت الشكاوى والله المستعان.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

