آراء

أعضاء مجلس الأمة كانوا يسابقون الزمن واجتماعات وتصريحات وتلويحات وروح وتعال وتنازلات «صرقعة ولوية» كل هذا بسالفة قانون التقاعد المبكر وكان الأعضاء المتبنون لهذا المقترح وبعض النواب يصرحون بان الحكومة لاتريد اقراره والموافقة على هذا القانون، والحكومة أعلنت موقفها وتحفظها على بعض النقاط في المقترح.

التقاعد المبكر قضية شعبية تهم شريحة كبيرة من أبناء البلد وأصبح أمنية لأغلب الموظفين وهذا ما يؤكده على الدوام النواب المؤيدون والمتبنون لهذا المقترح سواء في اجتماعاتهم مع الفريق الحكومي المعني بهذا المقترح او مع بعض زملائهم، ورغم كل هذا الاهتمام وعندما أتت اللحظة المناسبة للاستمرار بمناقشة المقترح رأينا عدم اكتمال النصاب لأعضاء اللجنة و لم يحضر الى الاجتماع الا مقرر اللجنة مع الفريق الحكومي الذي حضر ممثلا بوزير المالية والمسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة هذا المقترح والوصول الى اتفاق على النقاط التي كانت محل خلاف والتي كانت حجر عثرة في طريق اقرار القانون، ونيابيا حضر كل من النائبين فيصل الكندري ومبارك الحريص وغاب خمسة نواب دون عذر.

سوْال أوجهه الى هؤلاء الأعضاء.. بماذا سيفسر غيابكم امام الشارع الكويتي؟ وماذا سيكون موقفكم امام ناخبيكم بسبب هذا الغياب عن مناقشة قانون شعبوي ومهم ويتمنى اقراره كثير من المواطنين؟ وخاصة أن مقدمي ومتبني هذا المقترح كانوا يحتجون امام المواطنين بأن الحكومة هي من تؤخره ولا تريد التعاون مع النواب في هذا المقترح، الا أن عدم حضوركم اجتماع اللجنة مع ممثلي الحكومة لمناقشة قانون التقاعد المبكر أعطى تأكيدا وانطباعا عكس ذلك وهو ان أعضاء مجلس الامة غير متعاونين مع الحكومة لاقرار هذا القانون بل ومنهم من يريد وأده رغم أن المواطنين كانوا ينتظرون نتائج هذا الاجتماع المهم والوصول الى حلول في نقاط الخلاف في بعض مواد القانون، حتى ان الشارع الكويتي بدأ يردد أن اعضاء مجلس الامة هم من يريدون عدم اقراره والموافقة عليه وليس الحكومة التي حضرت الى الاجتماع بكامل فريقها وانتظرت أعضاء اللجنة 45 دقيقة وللأسف لم يحضر أغلب نواب اللجنة المالية فلم يكتمل النصاب.

ان مثل هذا القانون لو أقر سيلاقي قبولا شعبيا وقد تتغير الصورة السوداوية لدى الاغلبية حول هذا المجلس الذي لم يحقق انجازا شعبيا خلال سنتين من عمره، واتمنى من اللجنة المالية ان تسارع وتجتمع مع الفريق الحكومي المعني بهذا القانون وتتوصل معه الى صيغة مرضية للطرفين حيث لاترهق الميزانية العامة للدولة وايضاً لا تهضم حقوق الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون.

وبالختام أشكر النائبين اللذين حضرا الى الاجتماع واطالب الآخرين بالاهتمام بهذا القانون الشعبي والذي ينتظره اغلب المواطنين بفارغ الصبر.

