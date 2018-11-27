آخر النهار

صرحت الممثلة «منى هلا» أن فيلمها الجديد «ليل خارجي» سيعرض يوم الجمعة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.

قالت هلا بان فيلمها فيلم جماهيرى وليس مهرجانات كما يعتقد البعض وهذا اعتقاد خاطئ، موضحة أن فيلمها يتحدث عن الحب والصراعات الواقعية في الحياة ويناقش العديد من القضايا الموجودة فى كل الأفلام التجارية. حيث قالت إنها مهتمة بتقديم الأعمال الهادفة والمميزة وتركزها على المستوى العالمي، حيث إنها مقيمة بين «مصر وأوروبا». فيلم «ليل خارجي» بطولة كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف دسوقي، وبسمة، وأحمد مالك، وعمرو عابد، وأحمد مجدي، وصبري عبدالمنعم، ومجدي أحمد علي، وأحمد يسري، وتأليف شريف ألفي.

تدور أحداث الفيلم حول 3 أشخاص وهم مو، وتوتو، ومصطفى، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق حول كواليس صراعات صناعة السينما.

