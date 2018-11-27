آخر النهار

تعتبر المذيعة نورة الحميضان من المذيعات البارزات في المجال الإعلامي والتي استطاعت أن تلفت الانتباه إليها من خلال الاسلوب الذي تتبعه في التقديم وأيضا إلمامها بما يجب أن تكون عليه المذيعة الناجحة حتى تستمر في مجال التقديم التلفزيوني او الاذاعي .

وخلال حوارها مع «النهار» تطرقت الى عدد من المحاور التي أجابت عنها وأوضحتها من خلال اللقاء ومنها تجربتها في «صباح الخير ياكويت» والبرامج الأخرى التي قدمتها أيضا وسعيها الدائم لأن تكون لديها بصمة واضحة في مجالها الإعلامي .

في البداية نود الحديث عن تجربتك عبر برنامج «صباح الخير ياكويت» خاصة انه يبث عبر شاشة تلفزيون الكويت ؟

صباح الخير ياكويت تجربة ثرية جداً اكتسبت منها خبرة كبيرة واستفدت منها الكثير خصوصاً ان العاملين على هذا البرنامج عندهم خبرات ولهم باع طويل بالمجال الاعلامي سواء بالإخراج والاعداد والتقديم وغيره وهي ونقلة جميلة بالنسبة لي.

يوجد لديك برنامج آخر بعنوان «شباب قول وفعل».. عبر القناة الرياضية.. إلى اي اتجاه يسلك البرنامج وهل يخدم الشباب برأيك؟

البرنامج شبابي يسلط الضوء على الطاقات والانجازات الشبابية الكويتية بالاضافة الى فقرات اجتماعية ورياضية تفيد جميع الفئات من أفراد المجتمع

كونك من البارزات في مجال التقديم التلفزيوني ألا يضعك هذا الأمر أمام مسؤولية؟

بالتأكيد ومسؤولية كبيرة فانا امام مسؤولية أن أقدم وأنتقي الأفضل وهذه المسؤولية بحد ذاتها انطلاقة للنجاح بإذن الله.

الاهتمام بالطلة والشكل امام الكاميرا من الامور المهمة لدى المذيعة .. الى اي درجة يكون الامر ذات أهمية لديك؟

لا يختلف اثنان بان مظهر وإطلالة مقدمي البرامج من الجنسين مهمة جداً ولكن يبقى الأهم مضمون المذيع وكاريزمته ، لكن على الصعيد الشخصي فأنا أحاول المحافظة على الشكل والمضمون معاً.

لابد من وجود برامج معينة ترغبين بتقدميها؟

أحب وأود ان اقدم البرامج ذات الطابع الرسمي والجريء معاً .

إلى أي مدى تودين ترك بصمة في المشهد الاعلامي ؟

أودّ أن أضع بصمة المذيعة الكويتية والتي افتقدناها في الفترة الأخيرة، برزانتها ومضمونها الكويتي الأصيل.

علمنا أنك رفضت مسبقاً عروض التمثيل.. هل لازلت عند رفضك في الوقت الحالي ولماذا ؟

نعم مازلت أرفض والسبب هو عدم اهتمامي بهذا الجانب.

بصراحة هل أخذت فرصتك في الإعلام الكويتي أم لا؟

أكبر فرصة حظيت فيها هي دخولي برنامج «صباح الخير ياكويت»، ولله الحمد أخذت فرصة جميلة خلال هاتين السنتين فقد قدمت ما يقارب 8 برامج والقادم أفضل بإذن الله.

