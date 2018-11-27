آخر النهار

دشن المسلسل الإذاعي الاجتماعي «بنقول لكم سالفة» الذي يستمر في البث للمرة السادسة في شهر ديسمبر القادم وهذه المرة في ظل مشاركة عدد من الفنانين ومنهم إبراهيم الصلال وجاسم النبهان وإبراهيم الحربي وهدى حسين وزهرة الخرجي ومجموعة من الفنانين الشباب والعمل من تأليف أحلام الصراف واخراج عبدالمحسن العمر وقد تم التسجيل في استديو صقر الرشود.

وعلى هامش التسجيل تم اللقاء مع مراقب التمثيليات في الاذاعة فريدة دهراب التي اكدت ان باب الاذاعة مفتوح لكل موهبة ومبدع ولم يتم هذا الامر إلا بدعم من الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح وهو دعم كامل وغير محدود خاصة ان مسلسل «بنقول لكم سالفة» يتم تسجيله كل شهر بوجود مؤلف ومخرج وفريق مختلف عن مايقدم في العمل الفائت.

واضافت قائلة: ان المسلسل مستمر خلال السنة وهو بنكهة تاريخية وثقافية ووطنية وتحتوي على قيم متعددة وخلال هذا العمل سلطت المؤلفة احلام الصراف الضوء على روح العائلة وتجمعهم بوجود الكبار منهم وطرح العديد من القصص المتنوعة وايضا العائلة نفسها يوجد لديها مسار في القصة وما يتخللها من مواقف عديدة يتعرض لها شخوص العمل وهناك احداث وتسلسل زمني خصوصاً ان هناك معلومات قيمة سيتكلم عنها المشاركون حول العديد من الامور التي لم يسلط عليها الضوء ومنها اول اسطول بحري كويتي والعملة الكويتية وتطورها وغيرها من الامور الذي تطرح في النص.

وقالت ايضا : هناك الجانب الوطني الذي لم تغفل عنه المؤلفة وتعزيز روح الوطنية والانجازات القادمة على خريطة التطور ومن الممكن ان يتم تصنيف العمل على انه اجتماعي اكثر من كونه كوميديا لان المؤلفة ركزت على الجانب التاريخي والتوثيقي اكثر وقد طلبت من المؤلفة ان تستمر على نفس الصياغة الموجودة في النص لوجود عنصر التشابك المنطقي.

