آخر النهار

انطلقت بداية الأسبوع الحالي في الكويت دورة تدريبية بعنوان (التصوير التلفزيوني عالي الدقة)، وتهدف الدورة إلى العمل على تطوير أداء المصورين، وإطلاعهم على الأساليب التقنية الحديثة في إنتاج الصورة، وتوظيفها من أجل الوصول إلى مرحلة الإبداع في تغطية الفعاليات والأخبار والمناسبات والبرامج.

كما تهدف الدورة التدريبية إلى التعرف على تقنيات التصوير بنظام (HD)، والوقوف على الفروق الواضحة بينه وبين نظام التصوير(SD)، وكذلك شرح أسس ووضعيات كاميرات (HD)، وأساليب الإضاءة الخاصة بها.

ونفذ الدورة التدريبية جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج بالتعاون مع وزارة الإعلام بدولة الكويت، وذلك بحضور 13 متدرباً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار مدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الأستاذ مجري بن مبارك القحطاني إلى أن إقامة مثل هذه الدورات التدريبية يأتي ضمن التعاون المشترك بين الجهاز وإذاعات وتلفزيونات الدول الأعضاء لتطوير الإعلاميين، وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية الحديثة في الإعلام، وأكد القحطاني أن عملية مواكبة الأساليب الحديثة في التصوير ليست بالعملية السهلة، فهي تتطلب مزيداً من الاحتراف، والخبرة، والمهارة، والتنظيم، والرؤية المستقبلية.

مما يذكر أن جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أقام خلال عامين عدة دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 120 إعلامياً وإعلامية من الدول الأعضاء وبمشاركة مدربين متخصصين.

