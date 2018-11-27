ثقافة

بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة، والسفير الجزائري لدى البلاد عبدالحميد عبداوي، ومدير الصناعات التقليدية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر رضوان بن عطا الله، والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري، افتتح «أسبوع الصناعات والحرف التقليدية الجزائرية» في متحف الفن الحديث. وذلك وسط حشد من الدبلوماسيين وأعضاء الجالية الجزائرية والمهتمين بالفنون.

يعتبر الأسبوع تظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الكويت والجزائر، ومناسبة للتعريف بما تزخر به الجزائر من حرف تقليدية، خصوصا مع بدء تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي والفني الموقعة بين البلدين الشقيقين، هذا وتستمر الفعاليات حتى الخميس المقبل.

وأكد السفير عبدالحميد عبداوي أن احتضان أرض الكويت المعطاءة لفعاليات هذا الأسبوع مناسبة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتجديد جسور الأخوة والمحبة والتواصل بين الشعبين الشقيقين، وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات بين الحرفيين الجزائريين وأشقائهم الكويتيين. وأضاف عبداوي: هذا الحدث الذي يمتد على مدى خمسة أيام يتضمن عرضا ثريا وتشكيلات متنوعة لمجموعة من منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية من مختلف جهات الوطن، مما سيسمح للأخوة الكويتيين وللزوار بالاطلاع على أحد مظاهر وتجليات الهوية الوطنية الجزائرية، والمهارات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الحرف التقليدية.

من جانبه قال مدير الصناعات التقليدية والفنية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر رضوان بن عطا الله : نحن هنا في البلد الشقيق الكويت، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة للقائدين رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت ـ حفظه الله ـ ويأتي هذا الأسبوع في إطار تبادل المعارض الفنية حتى يتعرف الجمهور على التنوع الثقافي والموروث الموجود في الجزائر من خلال المنتوجات المعروضة والمتنوعة عبر 48 محافظة في الجزائر، وعبر الكثير من المنتوجات.

وعما يميز الصناعة الجزائرية أجاب بن عطا الله: يميزها أنها تعبر تاريخ بلد تمتد حضارته عبر آلاف السنين، وعن بيئة الجزائر في الماضي ولكن بلمسة الحاضر، والإبداع العصري، وأيضا ما يميزها أنها للاستعمال التزييني سواء في البيوت، أو المقرات الرسمية، أو حتى في المتاجر، كذلك تستعمل في الجانبين الصحي والبيتي. فالصناعة التقليدية تعبر عن الصحراء والجبال، والفسيفساء الجزائرية المتنوعة». لافتا أن لدى الجزائر أكثر من 338 نشاطًا في الصناعة التقليدية والحرفية.

وجدد بن عطا الله الدعوة للجمهور الكويتي ليكتشف هذا الجمال في المعرض حتى يوم الخميس المقبل. وجدد الشكر باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر إلى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. علي اليوحة، على هذه الاستضافة، وعلى تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي بين الجزائر والكويت.

وبعد جولته في المعرض صرح الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس د.عيسى الأنصاري قائلا: «نحن سعداء بمشاركة 21 حرفيًا جزائريًا أتوا بمكون ثقافي وتنوع حرفي من الخزف والنحاس والملابس والمنسوجات والأطعمة الشعبية.

وأضاف الأنصاري: رأينا رؤيا العين كم هو جميل هذا الحرفي الجزائري، وكم هو جميل هذا الحرفي عندما يعطى فرصة ليعزز انتماءه وتعبيره عن الجمال والفن التقليدي، لذلك نحن أمام أسبوع فني جميل عبر عنه المواطن الجزائري بصناعته الفنية والحرفية».

وعن هدف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بإقامة هذا المعرض قال: « أحد الأهداف الرئيسة للمجلس الوطني هو التعاون بين الكويت وكل الدول الخليجية والعربية وغير العربية في تبادل الثقافات والموروث والخبرات الفنية.

وعن إمكانية قيام المجلس بتنظيم أسبوع كويتي في الجزائر قال الأنصاري: «استقبلنا رسالة من الخارجية الجزائرية عن طريق الخارجية الكويتية بأن يكون هذا الأسبوع للجزائر، ثم يليه قريبًا أسبوع ثقافي كويتي في الجزائر.

