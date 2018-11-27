ثقافة

طرح الإعلامي يوسف عبدالكريم الزنكوي كتابه الجديد «عندما تزهر الإنسانية»، متناولاً فيه وبإسلوب أدبي شيق، الجهود الخيرية والأعمال الإنسانية التي يقوم بها أبناء الكويت، وغيرهم من أهل الخير، في مجال تقديم العون والمساعدة لأهالي القرى النائية في شمال باكستان.

هذا الكتاب بصفحاته الـ 350، من الحجم المتوسط، يتناول فيه المؤلف محاولات مؤسسات خيرية، بتنوع انتماءاتها، للقضاء على الفقر في مقاطعة بلتستان الباكستانية، من خلال التركيز على التعليم، متحدثاً عن صراعه النفسي والجسدي مع رهاب المرتفعات، ومحللاً أحاسيسه ومشاعره الخاصة تجاه الإنسان عموماً، وانطباعاته الشخصية تجاه البيئة الجغرافية القاسية والمرعبة.

ويشرح الكاتب أسباب مشاركته في رحلة إلى أطراف سلسلة جبال الهيمالايا والكوراكورام رغم معاناته مع الخوف من الأماكن العالية، وشكواه من آلام الخشونة في الركبة التي تتضاعف هناك بين المنحدرات والمرتفعات، ويقدم وصفاً تفصيلياً لطبيعة التضاريس الإنسانية العريقة هناك، وتصويراً لكل العوامل الطبوغرافية القاسية، التي كثيراً ما جعلت انسيابية العبور الآمن صعباً ومريراً، وأحياناً مستحيلاً، ويضع أمام القارئ تحليلاً دقيقاً ومطولاً للطبائع الآدمية العتيقة، التي سكنت عند الأفق منذ قرون في إقليم يغلب على طرقاته وعورة شديدة، وعلى حواف مسالكه انحدارات حادة وخطرة، وعلى ممراته الضيقة صخور عملاقة بحجم السيارات الثقيلة، فأجبر، كما أجبر غيره ممن ساقه القدر إلى إعالي الجبال، على طرح سؤال أزلي: لماذا يسجن سكانها أنفسهم بين هذه الجبال؟ ولماذا يرفضون ترك هذا المكان المقرف معيشيا؟

كما يتناول الكتاب نظرة سكان القرى الجبلية النائية إلى ضيوفهم «المتمدنين»، وتحليل وجهة نظر الغرباء إليهم، وكيف أنه في كثير من الأحيان حاول الغرباء النزول من عليائهم المدني من أجل الاختلاط بمعيشة القرى البدائية. وأحياناً كثيرة، حاولوا الصعود إلى أبراج القرويين، حيث الإنسان الحقيقي بطبيعته وعلى سجيته، ليبين أن أهل المدن هم الذين تغيرت طبيعة إنسانيتهم، وهم الذين كانوا ومازالوا يعشقون التغيير والتبدل والتكيف مع كل جديد، ولهذا حاول كل الغرباء التكيف مع بيئة أهل القرى والانغماس في طبيعتهم، بينما بقي القرويون على حقيقتهم، التي تأبى التحول منذ قرون. هذا الكتاب الذي طرحته شركة آفاق للنشر والتوزيع أخيراً، يحكي قصة الإنسان، الذي احتوته ورعته مؤسسات خيرية من كل أنحاء العالم، هذا الإنسان الذي أجبر كل هذه المؤسسات الخيرية على رسم وتحديد مسارها لخدمة الإنسانية في مناطق نائية ووعرة كان فيها من الأخطار والمصاعب «ما لذّ للحاسدين، وما طاب للحاقدين، وما تشتهي أعين الموت»، فكان مشوار الكاتب، بين طبائع شعوب نائية، مشوقاً، ورحلته، بين أناس يعيشون هناك بعيدا عن حضارة القرن الواحد والعشرين، مفيدة، وهي طبائع تكاد تقارب في بعض جوانبها معيشة أهل الكهف.

وقد حاول الكاتب أن يفصل بين أحاسيسه وهو يصارع بمفرده مخاوفه من الارتفاعات والأماكن العالية من جهة، وبين مشاعره وهو يستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة وبدائع خلق الله في الجبال والمرتفعات الشاهقة والوديان السحيقة، من جهة أخرى، وبين انطباعاته وهو يشارك في تفقد مشاريع خيرية جامدة لا شيء فيها غير الأسمنت والطابوق والرمل والخشب والحديد، من جهة ثالثة، فكان كتاب يحكي حقيقة مشاعره الشخصية، وينقل واقع رؤيته هو للمرتفعات، ويترجم تفاصيل مخاوفه التي كان يراها هو واقعية في كثير من الأحيان، وما آلت إليه هذه المخاوف فيما بعد عندما انطفأت جذوتها بعد أن طوت الرحلة صفحاتها. هناك في بلتستان، كانت تجربته مع العمل الخيري ثرية، حيث اعتقد أن من الضروري أن تسجل وتدون، وأنه لا يمكن أن تمر مرور الكرام دون توثيق لإطلاع الآخرين عليها، لكي يواصلوا مسيرة العمل الإنساني بكل ما تحمله كلمة الإنسان من معنى، مجرداً من أي انتماء عرقي أو طائفي أو مذهبي أو ديني أو سياسي أو قبلي.

