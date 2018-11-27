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عالية شعيب في الجامعة اللبنانية الأميركية

شريف صالح
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الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

حلت د.عالية شعيبة ضيفة على الجامعة اللبنانية الأميركية في جبيل ضمن لقاء ثقافي بعنوان «أسماء الروح» وذلك بحضور عميد الآداب والعلوم د. قسطنطين ضاهر وحضور طلابي وأكاديمي حاشد، وقرأت شعيب بعض النصوص الجديدة من «ديوان باريس» مع كل من الشاعر بلال المصري والشاعرة روزين ديب. وقدمت اللقاء الكاتبة د. نضال الأميوني.
وبدعوة من مركز ألف، شاركت أيضًا في أمسية شعرية، بمقر جمعية زمن في منطقة الحمرا في بيروت مع الشاعر اسكندر حبش وبمصاحبة العزف على الغيتار.
بعدها سافرت شعيب إلى القاهرة حيث ألقت محاضرة بعنوان «الغيرية المعاصرة والآخر/جدلية فلسفية»، ضمن الموسم الثقافي لورشة الزيتون.
أدار الندوة وقدمها الشاعر أسامة جاد مدير تحرير مجلة فصول.
وتحدثت د. عالية عن أهمية مفهوم الآخر كمفتاح لفهم الذات والمجتمع.
وعرضت لفكرة الآخر في المعاجم وعلم النفس.
ولدي فلاسفة وكتاب مثل أرسطو ونيتشه وجبران خليل جبران.


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