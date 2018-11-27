ثقافة

أصدر مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري العدد 95 من مجلته الدورية «الهوية» محتفيا بالإبداع محور إنجازات مكتب الشهيد في كل فعالياته بدءا بالاحتفال بالفائقين من أبناء الشهداء المسجلين بالمكتب مرورا بالمبدعين من الأبناء في تجربة أكاديمية المبدعين الثانية وانتهاء بالاحتفاء بالذكرى الرابعة للتكريم الأممي الذي حظيت به الدولة وقائدها كيوم مطبوع في ذاكرة الوطن يتجدد الاحتفاء به كوسام شرف أُممي عُلق على صدر الوطن ، كما عرض العدد لأسرى الكويت المغيبين في ظلمة المجهول والذين يُعتبرون جرح الكويت النازف منذ ثمانية وعشرين عاما.

واستأنف العدد الجديد نشر سلسلة الحلقات الخاصة بمناسبة مرور ثلاثمائة عام على حكم آل الصباح ( 2018 -1718) عن حاكم الكويت الرابع الشيخ صباح بن جابر المعروف بـ «صباح الثاني» بقلم د. طارق عبدالله، وعن المكان كهوية كانت «الصبيحية» ذهب بين الرمال، وفي مأثورات عن « أمثالنا المتناقضة « وفي الإنسانيات، مقال «رحلات العالم الآخر بين التأثير والتأثر» ومقال « مثلث العذاب الأبدي» وفي اللغة مقال « اللغة العربية ، كينونة ووجود» للدكتورة بهيجة مصري أدلبي ، ومقال «الغايات الإمتاعية للغة العربية» للدكتور محمد مصطفى الكنز ، وفي الهوية نقرأ المقالات التالية ، «الماضي يمنح الحاضر هويته»، ومقال « الثقافة ومنزلتها في تشكيل روح الهوية» ومقال «تحديث الهوية» للدكتور عبدالله الجسمي، و«الهوية والوعي» للدكتور الزواوي بغورة .

وفي الأبواب الثابتة كتبت مديرة تحرير المجلة فايزة مانع المانع «بصمتنا» عن «صناعة الغد الواعدة» ، وباب السور الرابع عن شهيد الكويت «ناجي فهد العبيدي» وباب «من شهداء العروبة عن الشهيد المصري «جواد حسني» لعبدالكريم المقداد، و«من شهداء الإسلام» عن عبيدة بن الحارث، شهيد يفوح المسك من قبره ، أما رموز الحرية في العالم فكان عن « جيرمان تيون» رائدة المقاومة الفرنسية .

