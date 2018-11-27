عربيات ودوليات

المنامة - «كونا»: منح عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة وذلك تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطوير التعاون البحريني السعودي. وأعرب الأمير محمد عن شكره الجزيل وتقديره البالغ للعاهل البحريني على منحه هذا الوسام متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة وللعلاقات البحرينية السعودية المزيد من النمو والتطور. وكان الملك حمد بن عيسى عقد الليلة قبل الماضية جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي استعرض الجانبان فيها مختلف المجالات اضافة الى التعاون والتنسيق الوثيق بينهما حيال كافة القضايا بما يعزز مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان العاهل البحريني اكد خلال المباحثات ان العلاقات الوطيدة والمتينة بين البحرين والسعودية تستند الى ركائز ثابتة وقوية من التعاون المثمر ووشائج القربى وروابط الاخاء بين البلدين. وجدد رفض مملكة البحرين التام لجميع محاولات استهداف السعودية مؤكدا انها هي دولة الأمن والأمان والعدالة والحقوق المصانة وستبقى قوية وقادرة على صد كل من يحاول المس بأمنها واستقرارها او التدخل في شؤونها الداخلية. وأعرب عن خالص تقدير مملكة البحرين لالتزام المملكة العربية السعودية بالاضطلاع بدورها الاستراتيجي والانساني على الصعيدين الاقليمي والدولي وحرصها المقدر على تعزيز العمل الخليجي والعربي والاسلامي المشترك. وأضاف ان التضامن مع المملكة العربية السعودية هو واجب على الجميع مؤكدا انه تضامن مع الحق وانحياز للخير ورغبة في الحفاظ على وحدة صفنا وسلامة اوطاننا ومجتمعاتنا. وأوضح ان وقوف البحرين في صف واحد مع السعودية هو خيار الماضي والحاضر وسيظل هو خيار المستقبل مشيرا الى انه نهج ثابت نابع من الايمان التام بوحدة المصير المشترك. وقال ان هذا التلاحم الأخوي «هو سبيل امن واستقرار دولنا ورخاء وازدهار شعوبنا وتعزيز مكتسباتنا التنموية وزيادة قدرتنا على مواجهة مختلف التحديات». واعرب العاهل البحريني عن امتنانه للمواقف الأخوية للسعودية ودعمها الكبير والدائم للبحرين والتي تعد برهانا واضحا للعلاقة الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين. وأشاد بالدور الانساني النبيل والمتواصل الذي تقوم به السعودية في الجمهورية اليمنية مشيرا الى مبادرة (امداد) التي اعلنت عنها كل من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لسد فجوة الاحتياج الانساني وتقديم دعم اضافي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. واكد في هذا الصدد ان هذا الدعم سيسهم في زيادة البرامج الاغاثية والانسانية وتحسين الوضع الانساني في اليمن.

ومساء امس وصل الأمير محمد بن سلمان الى مصر، في زيارة تستغرق يومين في اطار جولته العربية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان زيارة ولي العهد السعودي «ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض».

