عربيات ودوليات

أبوظبي - أ. ف. ب: اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة امس عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسس، مع تأكيد الاتهامات بحقه وأنه كان يجمع معلومات عن قدراتها العسكرية ودورها في اليمن.

وعبرت لندن عن «الامتنان» لدولة الامارات، التي قالت ان خطوة العفو عن الشاب البريطاني (31 عاما) اتت انطلاقا من «العلاقات التاريخية والوطيدة» بين الدولة الخليجية وبريطانيا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الاماراتية، فان عائلة هيدجز قدمت «التماسا للعفو» الى الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «من خلال ارسال رسالة شخصية الى سموه».

وأضافت الوزارة ان الرئيس الاماراتي قرر ان يكون هيدجز احد السجناء الـ785 الذين اصدر الاحد عفوا بحقهم لمناسبة اليوم الوطني، مشيرة الى انه سيسمح له بمغادرة دولة الامارات «فور اكتمال الاجراءات الرسمية».

وفي لندن، كتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر «أخبار رائعة بخصوص ماثيو هيدجز. رغم عدم موافقتنا على التهم، نحن ممتنون لحكومة الامارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة».

وبشأن اتهامات التجسس، قال هانت على اذاعة بي. بي. سي «لم نر اي ادلة بأنها حقيقية»، متوقعاً الافراج عن هيدجز «في وقت قريب بالفعل». وأضاف انها «لحظة جميلة لا تخلو من مرارة» لوجود بريطانيين آخرين محتجزين «بدون وجه حق» حول العالم.

بدورها عبرت زوجة هيدجز عن سعادتها لأنباء العفو عنه. وقالت دانييلا تيخادا، التي شاهدت زوجها لآخر مرة يوم الحكم عليه الأسبوع الماضي لاذاعة بي. بي. سي «هذا النبأ غمرنا بسعادة بالغة».

وردا على سؤال بشأن تكرار اتهام دولة الامارات لزوجها بالتجسس قالت تيخادا «في صميم قلبي اعرف بأنه ليس كذلك». لكنها اضافت «اذا كان هذا مقابل عودته، فأنا ارحب بالنبأ».

جاء الاعلان عن العفو بعدما عرضت على صحافيين بينهم مراسلة وكالة فرانس برس في ابوظبي تسجيلات مصورة لتحقيقات مع هيدجز يقول فيها انه عنصر في جهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 6».

ورغم قرار العفو، كررت ابوظبي اتهام هيدجز بأنه «عميل استخبارات مئة بالمئة».

وقال بيان تلاه المسؤول الاعلامي الحكومي جابر اللمكي ان هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية والاقتصادية للامارات و»دورها العسكري والسياسي في اليمن». وأوضح «أقر (هيدجز) بأنه كان يجمع معلومات حساسة حول دولة الامارات العربية المتحدة»، مشددا على ان «الادلة لا يمكن دحضها». وتابع اللمكي ان دور هيدجز «كان يتركز على جمع معلومات سرية عن القدرات العسكرية لدولة الامارات ومعلومات حساسة حول مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الاماراتية والأسر الحاكمة».

أوقف هيدجز في الخامس من مايو في مطار دبي، وقالت عائلته انه طالب دكتوراه، وكان يجري بحثاً عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي. وتم الافراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 اكتوبر دون السماح له بالسفر.

والاربعاء الماضي اصدرت محكمة في ابوظبي حكما بالسجن المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجسس. وذكرت السلطات الاماراتية في وقت سابق ان هيدجز قدم الى الامارات «تحت غطاء باحث اكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي اسفر عنها فحص الأجهزة الالكترونية الخاصة به».

ورغم ذلك قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش في بيان وزارة الخارجية ان خطوة الافراج عن هيدجز «تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن ان يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً». وأكد ان الامارات «حرصت على ان تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المباحثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الاجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة ولكنها اصبحت تزداد تعقيداً بلا داع رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الامارات».

وتابع قرقاش «أن مَكرُمة العفو الرئاسي المُعتاد تسمح لنا باغلاق هذا الجزء والتركيز على الجوانب الايجابية العديدة لهذه العلاقة».

