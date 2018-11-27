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طهران- أ. ف. ب: اصيب اكثر من 700 شخص بجروح في محافظة كرمنشاه في غرب ايران اثر زلزال عنيف بلغت قوته 6,4 درجات ولم يؤد بحسب التقارير الأولية الى سقوط قتلى او الى حدوث اضرار في البنى والمنشآت بحسب ما اعلنت السلطات. وحدد المعهد الجيوفيزيائي الايراني مركز الزلزال على عمق سبعة كيلومترات وعلى بُعد 17 كيلومترا جنوب غرب مدينة سربل ذهاب القريبة من الحدود مع العراق وهي منطقة تعرضت في السنوات الأخيرة مرات عدة لهزات ارضية مدمرة.

ونقل التلفزيون الحكومة عن اجهزة الطوارئ ان 716 شخصا جرحوا دون ورود تقارير عن سقوط قتلى او اضرار بالغة. وبث التلفزيون صورا لجدران متصدعة داخل منازل، وقال ان 33 شخصا فقط من الجرحى كانوا حتى صباح امس لايزالون يتلقون العلاج في المستشفى. وأعقب الزلزال الأساسي هزات ارتدادية بلغت قوة احداها 5,2 درجات.

وقال مرتضى سليمي المسؤول في جمعية الهلال الأحمر الايراني، ان معظم الاصابات الأحد نجمت عن تدافع اثر الزلزال الأول. وشعر سكان العاصمو العرقية بغداد بالزلزال.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية «ارنا» عن رئيس جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه محمد رضا مرادي قوله ان غالبية المصابين تمت معالجتهم ميدانياً. من جهته اكد محافظ كرمنشاه هوشنك بازوند ان «الوضع حالياً تحت السيطرة»، وأنه «حدث انقطاع للكهرباء والماء ولكنه لم يدم سوى بضع دقائق». أما رئيس منظمة الطوارئ الصحية الايرانية بير حسين كوليوند فقال للتلفزيون الرسمي ان معظم الاصابات نتجت بسبب «ذعر الناس وفرارهم من منازلهم». ولم ترد اي تقارير في الحال عن حدوث اضرار في المباني او البنى التحتية وأوردت «ارنا» ان السلطات ارسلت 23 فريقاً عملانياً الى المناطق المتضررة لتقييم الأوضاع. وبعد ساعة من الزلزال شهدت المنطقة سبع هزات ارتدادية ضعيفة بلغت شدة اقواها 5,2 درجات بحسب المعهد. وقالت امرأة تقطن في سربل ذهاب وتدعى فريبة باباي (36 عاماً) ان «الأنوار انقطعت والجدران اهتزت لدرجة احسسنا معها بأنها ستنهار علينا بينما كان الجيران جميعا يصرخون». وأضافت هذه المرأة التي عايشت الكثير من الزلازل المدمرة كان آخرها العام الماضي وقد دمر يومها منزلها عن بكرة ابيه «هذه المرة لم اركض (الى خارج المنزل) على الرغم من ان امي التي كانت في الخارج كانت تصرخ علي لكي اخرج».

وذكر مرتضى سليمي المسؤول في جمعية الهلال الأحمر الايراني، لوكالة انباء الطلبة الايرانية شبه الرسمية ان الزلزال ضرب مناطق «أعيد بناؤها مؤخراً» بعد زلزال قوي العام الماضي. وكان زلزال مدمر بقوة 7,3 درجات ضرب محافظة كرمنشاه في نوفمبر 2017 وأدى الى مقتل 620 شخصاً معظمهم في سربل ذهاب كما ادى الزلزال الى اصابة اكثر من 12 الف شخص بجروح وألحق اضراراً بنحو 30 الف منزل ما ادى الى تشريد اعداد كبيرة من الناس مع بداية فصل الشتاء البارد في المنطقة الجبلية. وقدر مسؤولون محليون يومها كلفة اعادة الاعمار بمليارات الدولارات في الوقت الذي تعاني منه ايران من تدهور اقتصادها وارتفعت اصوات اثر ذلك الزلزال تقول ان الاسكان الاجتماعي الجديد الذي بني في اطار برنامج للرئيس السابق محمود احمدي نجاد لم يصمد امام الزلزال. كما شهدت المحافظة الغربية زلزالاً بقوة 6 درجات في اغسطس ادى الى مقتل شخصين واصابة اكثر من 250 آخرين. وتقع ايران في منطقة احزمة زلزالية وتشهد نشاطا زلزالياً متكررا. وفي 2003 ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات جنوب شرق البلاد ما ادى الى تدمير مدينة بام التاريخية ومقتل 31 الف شخص على الأقل. وفي 1990 شهدت ايران اقوى زلزال في تاريخها اذ ضرب شمال البلاد يومها زلزال بقوة 7,4 درجات وأدى الى مقتل 40 الف شخص واصابة 300 الف اخرين وتشريد نصف مليون شخص وتدمير عشرات البلدات ونحو الفي قرية بشكل كامل.

