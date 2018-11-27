عربيات ودوليات

طهران - د. ب. أ: أعلن قائد سلاح البحرية الايرانية، الادميرال حسين خانزادي، ان القوة البحرية سوف تدشن حتى نهاية العام الايراني الحالي (20 مارس) ثلاث مدمرات. وقال الادميرال خانزادي في افادة صحفية يوم الاحد ان القوة البحرية ستدشن حتى نهاية العام الايراني الجاري مدمرات «سهند» و«دنا» و«دماوند»، بحسب وكالة انباء «فارس». وأوضح ان مدمرتي «سهند» و«دنا» ستنضمان الى الاسطول البحري في جنوب البلاد وسوف تنضم المدمرة «دماوند» الى الاسطول البحري شمال البلاد. وأشار الادميرال خانزادي الى ان المدمرة «سهند» مخصصة لحمل مروحيات وازالة الالغام، علاوة على قدرتها على قطع مسافات كبيرة.

