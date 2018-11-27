عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: نفى قيادي في الحزب الحاكم بالسودان امس صحة الأنباء التي اوردتها هيئة البث الاسرائيلية وجاء فيها ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، يعتزم زيارة الخرطوم وقال القيادي بالمؤتمر الوطني عبدالسخي عباس ان نتانياهو «لايمكنه زيارة السودان، ولاحديث لهذه الزيارة في الأوساط الرسمية السودانية».

وأضاف عباس في تصريح نقلته وكالة «الأناضول» التركية للانباء « ما نقلته الاذاعة الاسرائيلية عارٍ من الصحة».

وفي وقت سابق امس ذكرت هيئة البث الاسرائيلية (الرسمية)، ان نتانياهو سيزور السودان، دون تحديد موعد لهذه الزيارة. ونقلت الهيئة عن مصادر اسرائيلية، لم تحددها قولها» ان طواقم اسرائيلية تعمل على بناء علاقات مع هذه الجمهورية الافريقية».

وشدد القيادي السوداني على ان موقف بلاده «واضح حول تطبيع العلاقات مع اسرائيل، ويرتبط ارتباطاً جذرياً بالقضية الفلسطينية». وأردف «اسرائيل تحتل دولة عربية مسلمة وتعتدي على المقدسات الدينية، وتمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية». ومضى عباس قائلا «متى ما كفت اسرائيل عن ممارساتها العدائية تجاه فلسطين يمكن للسودان تأسيس علاقة معها بعيداً عن التأثيرات الدينية».