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عواصم - الوكالات: انتقل التوتر المتصاعد بين روسيا واوكرانيا في مضيق مضيق كيرتش، حيث احتجزت ورسيا ثلاث سفن اوكرانية الى مجلس الأمن الدولي الذي دعي الى اجتماع طارئ لبحث التصعيد العسكري الذي بدأ الأحد. وقال دبلوماسي انّ كلاًّ من روسيا وأوكرانيا طلبت عقد هذا الاجتماع.

وفي بروكسل أعرب ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» عن وقوف الحلف الى جانب أوكرانيا مؤكدا «دعم الناتو الكامل لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، بما في ذلك حقوقها الملاحية الكاملة في مياهها الاقليمية بموجب القانون الدولي». ومن المقرر أن يبحث سفراء دول حلف شمال الأطلسي مع نظيرهم الأوكراني في وقت لاحق التصعيد في مضيق كيرتش وبحر أزوف، حسبما أعلن الحلف الدفاعي.

في المقابل اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس كييف بالقيام بتحركات «خطيرة» في مضيق كيرتش.وقال لافروف ان أوكرانيا انتهكت القانون الدولي عبر «أساليب خطيرة شكلت تهديدات ومخاطر على حركة عبور السفن الطبيعية في هذا الممر البحري» بين بحر آزوف والبحر الأسود معتبراً الأمر «استفزازاً صريحاً». وأشار لافروف الى أن كييف انتهكت «أحكاماً رئيسية نص عليها القانون الدولي، ليس فقط البحري» لكن أيضاً «ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمّ اتفاقية 1982 حول قانون البحار ونصوص أخرى من القانون الدولي». وتعليقاً على عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً طلبته كلّ من روسيا وأوكرانيا، قال لافروف «ليس لدينا أي أوهام، باعتبار أن الغرب اتخذ موقف دعم أعمى للرئيس (الأوكراني بترو) بوروشينكو ونظامه» وتابع «ندعو (الدول) الغربية الداعمة لكييف الى تهدئة أولئك الذين يحاولون تسجيل نقاط سياسية بفضل هستيريا عسكرية» قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وقالت موسكو انها احتجزت السفن الثلاث في اجراء اطلقت خلاله النار ما أسفر عن اصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني انّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة. واتّهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ«أنشطة غير مشروعة في المياه الاقليمية الروسية».ومضيق كيرتش هو الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف ويعتبر محوراً استراتيجياً ذا أهمية قصوى لكلّ من روسيا وأوكرانيا.

وكان جهاز الأمن الروسي قال في بيان انّه «بغية ارغام السفن العسكرية الأوكرانية على التوقّف تم استخدام السلاح»، مؤكّداً أنّه «تم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية الثلاث».وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية أنّ «ثلاثة عناصر من الطاقم الأوكراني أصيبوا بجروح تلقّوا رعاية طبية وحياتهم ليست في خطر». وتابع البيان أنّ «السفن الأوكرانية - بيرديانسك ونيكوبول وياني كابو - اخترقت الحدود الروسية وحاولت مجدّدا القيام بأنشطة غير قانونية في المياه الاقليمية الروسية». وبحسب جهاز الأمن الروسي فان السفن الأوكرانية لم تستجب «للطلبات المشروعة» لسفن السلطات الروسية بالتوقّف و«قامت بمناورة خطرة». ولفت الجهاز أيضاً الى أنّه تم الشروع بملاحقات بحقّ السفن الثلاث لاختراقها الحدود الروسية.

في غضون ذلك أعرب الرئيس الأوكراني عن «تنديده بالعمل العدواني الذي قامت به روسيا بهدف الدفع عمداً نحو تفاقم الوضع» في هذه المنطقة. وصوت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في الساعات الأولى من صباح اوس لصالح اعلان حالة التأهب في البلاد لمدة 60 يوما وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.

وقال بوروشينكو ان فرض حالة التأهب لا يعني بالضرورة أن كييف «ستقوم بعمليات هجومية، وانما «ستتخذ اجراءات محددة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وتأمينهم». وأكد أن القانون «لن يحد من حقوق وحريات المواطن، وأن تطبيقه لا يعني التعبئة الفورية، ولكن سيكون هناك تدريب للخدمة العسكرية الالزامية في المقام الأول». ولفت الى أن تنفيذ قانون التأهب، لن يؤثر على الوضع في دونباس، وقال «هذا القانون، لا يعني تغيير الموقف على خط التماس في مناطق معينة من دونيتسك ولوهانسك ومناطق أخرى».

