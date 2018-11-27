عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعربت تركيا امس عن القلق حيال التوتر الروسي الاوكراني الذي تصاعد اثر حادث اطلاق نار روسي تجاه سفن أوكرانية ووقوع جرحى في بحر الأسود. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ان انقرة تتابع التوتر المتصاعد في البحر الأسود ومضيق كيرتش داعية الى تجنب الخطوات التي يمكن أن تعرض السلام والاستقرار الاقليميين للخطر.

كما دعا البيان الى احترام القانون الدولي و«التصرف بطريقة منطقية وضبط النفس والابتعاد عن تصعيد التوتر».

الى ذلك دان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك «استخدام روسيا للقوة» في عملية احتجاز سفن أوكرانية في بحر آزوف وطلب منها «الامتناع عن أي استفزاز جديد».وكتب توسك على حسابه على موقع «تويتر»امس «أدين استخدام روسيا للقوة في بحر آزوف» مضيفاً أن «السلطات الروسية يجب أن تعيد البحارة والسفن الأوكرانية والامتناع عن أي استفزاز جديد».

وفي برلين اعتبر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الاثنين أن اعاقة روسيا الملاحة في بحر آزوف «غير مقبولة» ووصف الوزير في تغريدة التطورات بأنها «مقلقة» وأضاف أن «اعاقة روسيا العبور الى بحر آزوف غير مقبولة. من المهم أن ينتهي ذلك» ودعا روسيا وأوكرانيا الى «خفض التصعيد».

